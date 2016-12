Adventura Indiana Jones and the Last Crusade je nově v nabídce GoGu

Klasická adventura Indiana Jones and the Last Crusade je spolu s několika dalšími hrami od současného majitele práv Disneyho (Tron 2.0, Armed and Dangerous a Stunt Island) v nabídce digitální distribuce GoG. Týden bude k mání se slevou 25 procent za 4,19 eura, tedy zhruba 115 korun.

