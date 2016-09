Střílečka Homefront: The Revolution je nyní bezplatně dostupná na Steamu. Vyzkoušet si můžete příběhovou část i kooperativní režim. A to do neděle 11. září do 22 hodin.

Emanuel Svoboda v recenzi pro Bonusweb hře udělil 50 % a označil ji za nejhorší akci letošního roku (čtěte text).