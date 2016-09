Odhalený datadisk vyvolal kritické reakce. Bylo je možné předvídat

Na rozlícení fandovské komunity však stačilo jediné rozhodnutí. Vývojáři totiž ohlásili placené rozšíření, které začali prodávat ještě před dokončením hry. A někteří lidé to vnímají jako podvod. Je to údajně nekorektní způsob, jak za hru žádat více peněz.

Zatímco donedávna bylo na Steamu možné objevit spíše pozitivní hodnocení, po ohlášení datadisku Scorched Earth se recenze Arku přesunuly do kategorie „spíše záporné“.

„Začínali jako zářný případ toho, jak přistupovat k předběžnému přístupu. Skončili jako naprostá katastrofa poté, co se vývojáři rozhodli pracovat na hře Survival of the Fittest, konzolových verzích a placeném rozšíření, když hra ještě není hotová. Nedivím se, že tak zaostává za původním harmonogramem,“ napsal v recenzi na Steamu uživatel Fastidious.

„(Vývojáři ze studia) Wildcard dnes odhalili rozšíření, které stojí 19,99 eura. A to pro hru v předběžném přístupu, ve které chybí řada základních funkcí. Datadisk navíc lze považovat za placenou výhodu. Můžete si totiž ochočit oheň plivající draky, se kterými se lze vrátit do původní části světa. Nikdo bez rozšíření tomu nebude mít možnost čelit,“ píše Reverberant Duck.

Rozšíření Scorched Earth pro ARK: Survival Evolved

A nespokojených lidí je mnohem více. Uživatel E.Maggot například reagoval slovy: „Okrádat lidi tím, že nedokončí hru, kterou jsme pomohli financovat, a pak žádat o peníze za dodatečný obsah... když je titul ještě v předběžném přístupu? Mám pocit, že by měli vracet peníze lidem, kteří zaplatili za původní hru. Tohle je prostě absurdní.“



Vývojáři k záležitosti vydali oficiální prohlášení, které však na kritiku téměř nereaguje.

„Všichni (tvůrci) ve Wildcard každý den přemýšlejí nad tím, jak z Arku můžeme učinit lepší hru, než jakou byla o den dříve. Není to vždy jednoduché, naším cílem je však neustálé zkvalitňování směřující k vydání krabicové verze.“

„A ta je mnohem rozsáhlejší a ambicióznější než naše původní vize, když jsme Ark v červnu 2015 uvedli od předběžného přístupu na Steamu,“ objasňuje autorské studio.

Komentář Bonuswebu: Negativní reakce bylo možné očekávat již předem. Podobné kroky totiž komunita nikdy nepřijímá dobře. Realita však může být komplexnější, než se na první pohled zdá.

Ačkoliv totiž Ark zpracováním může konkurovat velkorozpočtovým hrám, vzniká v nezávislém studiu a bez peněžní podpory velikého vydavatelství.

Financovat vývoj takového projektu není triviální a práce na Ark na nás rozhodně nepůsobí dojmem, že by se vývojáři z fanoušků hry snažili za každou cenu „ždímat“ peníze.

Bez přešlapů se však jejich úsilí neobešlo. Práce na hře Ark: Survival of the Fittest ve stylu filmů Hunger Games totiž působí nadbytečně. To je projekt, který raději vzniknout neměl.