Film Assassin's Creed z pohledu hráčů: líbil se nám

Filmové společnosti začaly vyjednávat s Ubisoftem o zfilmování cenné značky Assassin’s Creed už v roce 2011. A trvalo to pekelně dlouho, než jsme se výsledného snímku konečně dočkali. Téměř od počátku se však v souvislosti s hlavní rolí skloňovalo jméno Michaela Fassbendera. A to nás naplňovalo optimismem, protože tento fešácký zrzek má na filmy čich.

Film Assassin's Creed Režie: Justin Kurzel Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons Stopáž: 115 minut Hodnocení: 75 %

Představitel androida Davida z Promethea či Magneta z X-Menů u projektu setrval až do jeho realizace a na konci minulého roku byl filmový Assassin’s Creed konečně uveden do kin.

Diváci, fanoušci hry i filmoví kritici ho přijali rozporuplně. To sice v podstatě znamená, že ze snímku nebude žádný megahit, ale na druhou stranu rozporuplné reakce mohou být i k dobru. Znamenají, že dílo nadějného režiséra Justina Kurzela má dostatečnou hloubku a obsah hodný kontroverze na všech frontách.

Každý v něm vidí něco jiného a může si najít to své, ale jako hráčům nám je naprosto jasné, že zarytí milovníci herní ságy o asasínech z filmu nadšení nebudou. A my je chápeme.

Druhá strana mince Ondřej Zach Druhou stranu mince je recenze u kolegů na Kultuře, protože sám se téměř ve všem shodnu s Emanem. Není to nejlepší film podle herní předlohy, a Warcraft se mi líbil víc, přesto jsem se ani chvilku nenudil. Film hezky odsýpá a fakt, že se bere smrtelně vážně a chybí jakékoliv odlehčení, naopak vítám.



Film totiž nejenže není založen na žádné konkrétní videohře, ale z předlohy si bere jen základy a reálie. Na nich pak rozehrává vlastní příběh a přináší své poselství. Styčné body jako několik staletí trvající boj asasínů proti templářům, technologicky vyspělé zařízení Animus na získávání vzpomínek z genetického materiálu a samozřejmě parkour ani skok víry (leap of faith) nechybí, ale to bude hráčům málo.

Hlavním hrdinou je kriminálník Callum Lynch, který byl jako dítě svědkem toho, jak jeho tatík v asasínské kápi prořízl mamince hrdlo. Od té doby to s ním šlo z kopce a zločin se pro něj stal každodenním chlebem. Nakonec je za vraždu pasáka odsouzen k smrti. Jenže stejně jako v neprávem zatracovaném sci-fi Terminator: Salvation, kde je v podstatě totožná scéna, ani zde hlavní hrdina po popravě neumírá. Callum se probírá v přísně utajovaném zařízení společnosti Abstergo. Alespoň tady jsou hráči doma a vědí, která bije.

Doktorka Sophia Rikkinová s tváří Marion Cotillardové trestanci, který už pro okolní svět neexistuje, vysvětlí, že od něj potřebuje vzpomínky. Ne však ty jeho, ale jeho pradávného předchůdce Aguilara de Nerha. Tento asasín se během španělské inkvizice na konci 15. století totiž dozvěděl, kde se nalézá Jablko z Ráje. Tajuplný artefakt totiž skrývá tajemství o lidské agresivitě a mnohém dalším. A Abstergo čili Templáři s.r.o. netouží po ničem jiném než po všemocné relikvii.

Zatímco Sophii jde možná opravdu o dobro lidstva, jejímu otci Alanu Rikkinovi (Jeremy Irons) nikoliv. Rozjíždí se tak drama polemizující nad svobodnou vůlí, otroctvím, vlivu rozhodnutí člověka na jeho život, vzpomínkách či klasicky dobrem a zlem. Vzhledem k tomu, že vedlejší role zastávají právě Cotillardová a Irons, nepůsobí dialogy tragicky, byť jsou často prostoduché. Prostě nenudí. A to ani přes vítanou absenci humoru. Hlubší poselství je srozumitelné a Fassbender je postavou, se kterou se divák snadno sžije. Své roli porozuměl dobře a opět se předvádí v plné polní.

Zde však někteří hráči pociťují křivdu. Film se totiž odehrává z více jak dvou třetin v současnosti či blízké budoucnosti, zatímco minulosti je pomálu. Jenže zatímco v herní sérii jsme okamžiky za Desmonda Milese v současnosti nenáviděli, zde chápeme, proč hrají hlavní roli. S režisérovou vizí se ztotožňujeme, ale stejně tak chápeme, že hráči skřípají zuby, jakmile vidí Animus.

Zatímco v herní sérii je to speciální lehátko a později křeslo, zde jde o obří robotickou paži, která Callumovi umožňuje, aby běhal i skákal jako jeho dávný předek. Logické vysvětlení to nemá, ale na plátně to vypadá zatraceně cool a přesně o to Kurzelovi šlo. A vychází mu to, Fassbender metající salta je prostě borec. A i během španělské inkvizice v kůži předka mu to jde. Akce v minulosti je hodně přísná a zde snad i hráči dostanou to, co od filmu Assassin’s Creed očekávají. Parkourová akrobacie lahodí oku, choreografie je povedená a 15. století vypadá správně špinavě a temně.

Možná až moc temně, protože celý film je zbytečně zahalen do hnědo-tmavého hávu. Nezřídka je tak dění na plátně špatně vidět a 3D verze filmu postrádá smysl úplně. Nutno dodat, že i když má Assassin’s Creed několik scenáristických děr a konec nedopadl úplně tak, jak bychom si přáli nebo bylo záhodno, ani chvíli nás nenudil.

Pokud se předem připravíte na to, že je to velmi volná adaptace originálu, můžete se bavit. Je to zajímavý film, který přináší depresi a nihilismus ze zase jiného pohledu. Masám se úplně nezavděčí a případné pokračování je ve hvězdách. Snímek s rozpočtem 125 milionů amerických dolarů dosud vydělal jen necelých 148 milionů. A vzhledem k tomu, že polovinu výdělku spolknou kina, potřebuje Fassbenderova cesta do minulosti získat přes 250 milionů, aby byla výdělečná, což se jí v kinech nejspíš nepodaří. Ale souboj asasínů a templářů jen tak neskončí, věříme v to.