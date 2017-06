Assassin's Creed: Origins z Egypta bude oproti předchůdcům hodně jiný

Informace tentokrát nepocházejí ze zdrojů blízkých Ubisoftu, ale z červencového čísla amerického magazínu Game Informer, který má Assassin’s Creed: Origins jako cover story. Informace z článku byly zveřejněny na fórech Neogaf.

Na Assassin’s Creed: Origins se začalo pracovat ještě před dílem Unity. To by mohlo znamenat, že naznačované zajímavější pojetí otevřeného světa není jen mlácením prázdné slámy. Hra vyjde 27. října na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Počítá se s podporou Projectu Scorpio, tedy výkonnější verze Xboxu One, která se začne prodávat koncem roku.



Příběh je zatím zahalen tajemstvím, odehrává se však během vlády Kleopatry. Podíváme se například do Memfis (Mennofer) či Alexandrie. Hlavní hrdina se jmenuje Bayek. Je to třicátník a předtím, než založí bratrstvo assasínů, se živí jako elitní válečník Medjay. Nebude to ovšem jediná hratelná postava.

Assassin's Creed: Origins - Game Informer

Podobně jako v poslední Zeldě, na cokoliv v herním světě půjde vylézt nebo vyšplhat, a to včetně kamenů a hor. Zmizí tlačítko pro běh, rychlost pohybu se ovlivní přímo analogovou páčkou. Vrátí se naopak možnost přikrčit se i šestý smysl Eagle Vision, který v podobě jemného pulsu označí objekty, ale ne nepřátele.

Samozřejmostí je střídání dne a noci, s čímž souvisí i chování postav v herním světě. Nehráčské postavy chodí spát, pracovat, musí se najíst a samozřejmě i odskočit si na toaletu. Zmizí také minimapa, kterou nahradí kompas ve stylu Elder Scrolls. Potvrzena byla také jízda na hřbetu velblouda, během níž půjde z luku vystřelit několik šípů naráz.

Přepracovaný soubojový systém zahrnuje lepší umělou inteligenci nepřátel, kteří nebudou poslušně čekat, až na ně přijde řada. Otevřenější souboje mají být více založeny na hitboxech, kdy zásahy zbraní zohledňují různé části těla. Během boje také hrdinovi stoupá adrenalin a po dosažení určité hodnoty půjde použít silnější útok.

Spršce nepřátelských šípů se lze bránit štítem a ty, které v něm zůstanou zachyceny, půjde uložit do inventáře a později použít. Počítá se také s gladiátorskými bitvami v arénách a větším důrazem na prvky z her na hrdiny. Maximální dosažitelná úroveň bude 40.

Útržky z článku dále zmiňují možnost nalákávání nepřátel a ochočování zvířat. Budeme se také potápět a v potopených lodích či ruinách hledat poklady. Počítá se s předměty legendární kvality či výrobou předmětů. Samozřejmostí jsou úpravy vzhledu, které tentokrát nebudou ovlivňovat atributy postavy.

K oficiálnímu představení hry dojde na tiskovce Ubisoftu v pondělí. Show začíná ve 22:00.