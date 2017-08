Podívejte se na nové trailery Battlefront 2 a Assassin’s Creed: Origins

Letní sucho je pomalu za námi a brzy začne to z herního hlediska nejplodnější období celého roku.

Assassin’s Creed: Origins

Vybrat si z té zásoby chystaných hitů nebude nic snadného, obzvláště pokud se budou prezentovat tak okázalým způsobem, jako to o víkendu udělaly Star Wars: Battlefront 2 a Assassin’s Creed: Origins. Podívejme se na ně blíže.

Síla tě provázej

Battlefront 2 jsem si mohl vyzkoušet na letošní akci EA Play a byla to opravdová pecka. Jenže to jsem si zahrál „jen“ klasickou misi, odehrávající se na povrchu planety. Plná verze však nabídne i vesmírné souboje a jak je v traileru vidět, bude to stát za to. Tyto záběry musí vyrazit dech i tomu nejradikálnějšímu fanouškovi Star Wars, který by si asi jinak mohl stěžovat, že mistr Yoda by v X-Wingu nejspíše ani nedosáhl na pedály. Hra vychází 17. listopadu na PC, X1 a PS4.

VIDEO: Star Wars Battlefront 2: Official Starfighter Assault Gameplay Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Proti proudu času

Zahanbit se nenechá ani pokračování Assassin‘s Creed od firmy Ubisoft. Dlouho vyvíjený díl s podtitulem Origins má přinést do notně uvadající série tolik potřebné oživení. O všech slibovaných novinkách si přečtěte v našem rozsáhlém preview, trailer se totiž nesnaží nic vysvětlovat, spíš jen nalákat na originální atmosféru starověkého Egypta. Vidíme v něm stavbu pyramid, krásnou Kleopatru i brutální souboj proti mnohonásobné přesile. Hra vychází již 27. října na PC, X1 a PS4.

VIDEO: Assassin’s Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podělte se s námi v diskusi o svůj názor, na kterou hru se těšíte více.