Autoři Angry Birds chtějí vyvíjet on-line hry pro masy

Společnost Rovio Entertainment díky stoupajícím výdělkům otevřela nové studio v Londýně. To se má zaměřit na vývoj on-line her zasazených do odlišného světa než Angry Birds. Právě „naštvaní ptáci“ jsou totiž hlavní značkou Rovia. Firma v současné době provozuje pět studií.