Studio Three One Zero bude mít na kontě pouze jedinou hru. V provozu bylo zhruba tři roky a vydalo nadějně titul Adrift, který v březnu 2016 vyšel jako jedna z úvodních her pro virtuální realitu Oculus Rift.

Provoz však končí a spoluzaklaatel Adam Orth přešel do firmy First Contact, kde bude pomáhat s rozvojem byznysu. Ostatně i First Contact je společnost zaměřující se na virtuální realitu.