Recenze nového Batmana od Telltale nebude. Je to totiž pořád to samé

Od: honza.srp@bonusweb.cz

Odesláno: 15. srpna 2017 9:49

Komu: sefredaktor@bonusweb.cz

Předmět: Recenze Batmana

Ahoj,

Grafika je pořád stejná.

tak jsem dohrál tu první epizodu nového Batmana o Telltale, jak jsme se o tom tuhle bavili. Je to fakt dobrý, ještě lepší než naposledy, dal bych tomu aspoň 80 %. Ne že by něco od minula zásadně změnili. Kdyby to vydali jako epizodu 6 minulý sezony, nemohl bych jim nic vyčítat. Navíc by to bylo asi férovější, protože to příběhově hodně navazuje. Nová zápletka má od začátku drajv, jsou tam docela sympatické postavy a celý díl mi přišel o dost delší, než bylo poslední dobou zvykem. Začínat hrát v 11 večer byl dost blbý nápad ti řeknu.



Akční sekvence jsou pořád stejné.

Jenže teď, když chci psát recenzi, tak zjišťuji, že nevím, jak začít. Znáš mě, jsem velký fanoušek a nic od Telltale nikdy nevynechám. Když jsem v roce 2012 první Walking Dead vyhlásil jako hru roku, tak jste na mě všichni koukali jak na blázna, ale já si zatím stojím doteď. Problém je, že toho v posledních letech vyšlo už moc a je to pořád na jedno brdo. Já to všechno recenzoval, často i dva články na sezonu, jeden na začátku a pak jeden na konci.

Dialogy na jejichž výsledku stejně nezáleží jsou pořád stejné.

Teď mi nějak došla šťáva, mám pocit, že se už jen opakuji. Jediná nová věc, o které se dá psát, je příběh, a ten tak nějak z principu moc popisovat nemůžu, to by nám čtenáři zas vynadali za to, že jim to nejlepší vykecám dopředu. Já vím, že se jinde najdou borci, který recenzují dokonce každou epizodu zvlášť, ale popravdě -jaký je v tom smysl? Znáš přece ty hry od Telltale: každá sezona má 5 dílů a dohromady tvoří jeden velký ucelený příběh. Že by si někdo řekl, že epizodu 4 vynechá, protože dostala špatný hodnocení, je ještě větší blbost, než očekávat, že v ní Telltale přijdou s novým nápadem.

Vlastně celá hra je vlastně pořád stejná. Tohle je screenshot z minulého dílu, ale nikdo to stejně nepozná.

Každopádně nebudu to okecávat, snažím se ti sdělit, že toho Batmana napsat nemůžu. Mám pocit, že kdybych znovu opakoval úplný základy, jako že víc času trávíme pasivním sledováním dialogů než samotným hraním, že tu máme spoustu různých voleb, na kterých ve výsledku nezáleží, protože to dopadne vždycky stejně, nebo že akční momenty jsou založené jen na mačkání správných tlačítek ve správný čas, tak plýtvám časem našich čtenářů.

Telltale už jede to své pár posledních let, je to de facto jejich vlastní žánr, a kdo si k nim nenašel cestu doteď, určitě nebude začínat až druhou sezonou. Takže tentokrát bych recenzi klidně vynechal a dal tam jen číslo, co ty na to?

Honza