Batman: Return to Arkham vyjde v říjnu. Podívejte se na ukázku

Ty původně vyšly pro konzole minulé generace, díky Return to Arkham však zavítají i na PlayStation 4 a Xbox One. Hry se navíc dočkají grafických úprav, které naznačuje oficiální video. To porovnává záběry z původní a modernizované verze.

A hra vskutku vypadá o poznání lépe. Obsahuje například propracovanější textury i více detailů v prostředí. Tituly ostatně přecházejí z technologie Unreal Engine 3 na Unreal Engine 4, což se projeví například i v modernějším zpracování světel a stínů.

Na balíku pracuje čínské studio Virtuous Games, které se soustředí na převody velkorozpočtových her na dodatečné platformy. A odkladu se podle zákulisních informací dočkal kvůli nestabilnímu počtu snímků za vteřinu.

Součástí Batman: Return to Arkham je veškerý stahovatelný obsah pro obě hry.