Bojovka Injustice 2 přímo navazuje na Injustice: Gods Among Us. Batman sice porazil Supermana, stále však čelí hrozbám za všech stran. Na scéně se navíc objevuje nová skupina The Society, která chce po celém světě rozsévat chaos. To je důvod, proč sestavuje novou četu super hrdinů.

Injustice 2 vychází 16. května na PlayStation 4, Xbox One, iOS a Android.