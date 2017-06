Akci Battleborn je nyní možné hrát v režimu free 2 play

V bezplatné verzi jsou dostupné všechny multiplayerové režimy a šest hratelných hrdinů, kteří se každý týden obmění. Celkem se ve hře vyskytuje třicet hrdinů. Free 2 play verze není časově omezována a nevyskytuje se v ní nějaká forma umělého stropu co se zisku zkušeností týče.

Aby noví hráči nebyli drceni těmi zkušenými, kteří již ve hře strávili hromadu času, přicházejí vývojáři se separátním párováním nováčků. Po dosažení hodnosti 20 však tato berlička zmizí. Hráči by už měli mít zažité herní mechanismy i postavy.

Free 2 play verzi lze kdykoliv povýšit zakoupením plné verze, čímž se zpřístupní všichni hrdinové, příběhové mise a prolog. Odměn se však dočkají i věrní fandové, podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách zde.

Free 2 play verze je již dostupná na PC a Xboxu One, majitelé PlayStation 4 si musí počkat do úterý. Na konzolích je k hraní potřeba předplatné PS Plus a Xbox Live Gold.

Ačkoliv Battleborn (recenze) baví svéráznými postavami, ránu na solar mu zasadil konkurenční Overwatch.