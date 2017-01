Díky rozšíření Battlefieldu 1 budete bojovat v plamenném pekle

Seznam úrovní se rozroste o Verdun Heights, Fort Vaux, Soissons a Rupture. Verdun Heights se odehrává během dělostřelecké palby, která způsobí lesní požáry. V plamenném pekle se tak bojuje o verdunskou pevnost.

Fort Vaux bude bojem v pevnosti připomínající labyrint. Granáty v ní kvůli stísněným chodbám budou nadstandardně nebezpečné. A hráče potrápí i plamenomety.

Soissons je obří tanková bitva v prostředí malebného francouzského venkova. Nad bojištěm krouží letadla a tisková zpráva k této mapě uvádí: „Válečnou vřavu přehluší snad jedině bouře.“

Battlefield 1: They Shall Not Pass

Rupture je návratem na bojiště, kde již ke střetům došlo. Pohybujete se tak mezi vraky, kterými prorůstají vlčí máky. „Labyrint ocelových kolosů přitom představuje ideální místo k nastražení léčky,“ píšou k tomu vývojáři.

Součástí rozšíření bude také režim Frontlines, ve kterém bojujete o propojené kontrolní body. Získat ho mohou obě strany konfliktu a po jeho obsazení se akce přesouvá k dalšímu bodu.

V They Shall Not Pass kromě toho objevíte těžké tanky Char 2C a St. Chamond, do hry přibude stacionární houfnice a výběr povolání rozšíří Trench Raider, kterého vývojáři označují za zákopového specialistu.