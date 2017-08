Bethesda zkouší prodávat modifikace Falloutu 4 a Skyrimu. Ale komu?

Kreativní fanoušci vytvářející úpravy svých oblíbených her odvádějí často lepší práci než jejich samotní autoři. Že by za svoji tvrdou práci mohli (a měli) dostat i nějakou tu finanční kompenzaci, asi rozporuje jen málokdo.

V Creation Clubu zatím není nic, kvůli čemu byste se měli vzrušovat.

Jenže průhledný systém, který by vyhovoval tvůrcům modifikací, autorům hry i samotným hráčům dosud neexistuje. A nic na tom zřejmě nezmění ani nově spuštěná služba Creation Club, kterou včera společnost Bethesda s velikou slávou zprovoznila ve hrách Fallout 4 a Skyrim.

Jde vlastně o obchod, v němž si za speciální kredity můžete nakupovat zbraně, brnění a jiné vybavení, které nelze běžně najít v samotné hře. Tyto předměty může vyrobit prakticky kdokoli, jen pak musí projít oficiálním schválením zaměstnanců Bethesdy. To aby měl kupující jistotu, že výsledek bude odpovídat propagačním obrázkům.

Každý hráš dostane do začátku 100 kreditů zadarmo, což stačí přesně na dva skiny pro Pip Boye.

Samotné kredity se dají koupit pouze za skutečné peníze a to zhruba v poměru 100 kreditů za dolar (cca 22 korun), přičemž většina vybavení stojí 100 až 500 kreditů. Všechny mody fungují na všech platformách, mezi X1 a PC se dají dokonce i sdílet, PS4 jako vždy stojí stranou.

Celý systém jsem vyzkoušel na PS4 verzi Falloutu 4, který mám shodou okolností zrovna rozehraný. Do hlavního menu přibyla nová položka Creation Club, ta však aktuálně skrývá jen opravdu chudou nabídku. Kromě dvou zbraní a jedné židličky lze koupit jen několik unikátních brnění, mezi nimiž vyčnívá snad jen skafandr hlavního hrdiny z Prey.

Nic, co bych potřeboval mít zadarmo, natož za cca 60 korun. Nenechte se zmást poznámkou „obtainable through quest“, která jako by naznačovala, že vedle samotného vybavení se k dané věci pojí i nějaký zajímavý herní úkol. Podle ukázek nalezených na internetu jde o vyloženou frašku, kdy stačí pouze dojít na vyznačené místo na mapě.

Nakoupit další kredity se mi na PS4 nepodařilo, ale myslím, že to přežiju.

Svých 100 kreditů, které po přihlášení obdrží každý uživatel, jsem utratil za maskáčové skiny pro Pipboye. Jediná pozitivní věc, co se dá o slavném Creation Clubu říct, je, že funguje. Tedy až na nákup nových kreditů, ten zatím hlásí chybu.

Pro běžné hráče se tedy nic nemění. Podpora modů zdarma nemizí a nikdo nikoho nenutí Creation Club využívat. Na celé situaci je zřejmě nejzajímavější fakt, jak moc vehementně Bethesda tvrdí, že nejde o placené modifikace. Ať se na věc totiž díváme z jakéhokoli úhlu, tak to placené modifikace jsou.