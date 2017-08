Podpora virtuální reality pro Fallout, Doom i Skyrim bude do konce roku

Bethesda je jedním z mála velkých vydavatelství, které se snaží přenést své „velké“ hry do virtuální reality.

Fallout 4 VR je prý to nejúžasnější, co jsme zatím mohli ve virtuální realitě spatřit.

Speciální VR verze dostanou již brzy její největší hity Fallout 4, Skyrim a Doom. Jsou to tak těžké váhy, že by mohly mít pro celé odvětví zásadní dopad. Na druhou stranu pokud zklamou, můžeme si být jistí, že Bethesdu dlouho nikdo nenapodobí. Ale to si v Bethesdě ani nepřipouštějí, nechali se totiž dokonce slyšet, že Fallout ve virtuální realitě je prý to nejúžasnější, co jsme mohli kdy vidět.

Snad se nám nebude z nového Dooma dělat špatně.

Potěšitelné je, že všechny tři hry budou hotové ještě do letošních Vánoc . Již 17. listopadu vyjde Skyrim VR pro zařízení PlayStation VR. Následovat jej bude 1. prosince DOOM VR pro PS VR/HTC Vive a nakonec 12. prosince Fallout 4 VR pouze pro HTC Vive. O helmách Oculus Rift bohužel nepadla ani zmínka.