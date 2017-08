Nově oznámený Biomutant vypadá jako Kung Fu Panda pro dospělé

Na první pohled vypadal trailer ke hře Biomutant jako ukázka z filmu od Pixaru. Chlupaté zvířátko připomínající něco mezi mývalem a koalou a jeho věrný parťák v podobě mechanické kobylky vyrážejí na cestu za dobrodružstvím. Jenže pak se na scéně objeví o dost méně roztomilá příšera s obrovským mečem a začne souboj, který by v rodinném filmu asi neprošel.

Za novou značkou stojí švédské studio Experiment 101, složené z veteránů, kteří mají na svědomí například sérii Just Cause nebo poslední herní zpracování Šíleného Maxe. Biomutant nabídne vše, co dnes tolik frčí: otevřený svět, výrobu vlastních zbraní a vybavení, survival, řadu dopravních prostředků a RPG prvky. Ty vypadají z celého toho mixu nejzajímavěji, protože díky mutacím si můžete na svém těle vypěstovat cokoli, co budete zrovna potřebovat.

Chcete raději drápy pro boj zblízka, nebo robotické nohy, abyste běhali rychleji? A co rovnou křídla, která vám umožní létat? Nic prý nebude problém. Jenže jedna věc je „kinotrailer“, druhá skutečná podoba hry přímo v akci. A musíme říct, že tady už vše vypadá o poznání méně bombasticky.

Biomutant má vyjít někdy v příštím roce na PC, X1 a PS4.