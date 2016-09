Včera vydaný balík her BioShock: The Collection nelze streamovat z konzole. Alespoň to neumožňují základní vestavěné aplikace, které vydavatel hry 2K zablokoval.

Na oficiálním webu 2K se lze dočíst: „Streamování BioShocku: The Collection v současné době bohužel nepřipadá v úvahu.“ Důvody pro jeho blokování však společnost neuvádí.