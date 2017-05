Brutální plošinovka Blasphemous uspěla na Kickstarteru hned první den

Malý španělský tým The Game Kitchen vtrhl na Kickstarter s novou hrou a rovnou zaznamenal masivní úspěch. Pixelartová akce Blasphemous vybrala požadovaných 50 tisíc dolarů již během prvního dne. Momentálně je na 84 tisících a to ještě zbývá 27 dnů do konce. Čím se jí podařilo tak zaujmout?

Blasphemous

V první řadě je to temné a atmosférické grafické zpracování. Navzdory celkovému retro vyznění dokáže perfektně vystihnout pocity zmaru a utrpení, které doslova odkapávají z každé obrazovky. S tím je spojena i výjimečná brutalita. Autoři se s tím moc nemažou, krev stříká v gejzírech a končetiny odletují do všech směrů. Možná překvapivě působí silná orientace na vyprávění příběhu, o které se má postarat samo herní prostředí namísto čtení tun textů a dialogů.

Když dodáme, že se Blasphemous nerozpadá na klasické levely, ale všechny lokace budou provázané dohromady a bude jimi možno postupovat i nelineárně, možná si někdo vzpomene na sérii Dark Souls. A nebude úplně daleko od pravdy. I tady se bude hodně spoléhat na vysokou, ale přitom férovou obtížnost.

Dominantní platformou je PC, ale porty na všechny aktuální konzole jsou více než pravděpodobné. Hotovo bude někdy v roce 2018.