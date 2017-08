Klávesnice a myš jsou pro děcka. Bloodborne jedině na taneční podložce

Série Dark Souls a její duchovní příbuzný Bloodborne patří mezi ty vůbec nejobtížnější hry současnosti, alespoň tedy co se mainstreamové produkce týče.

ATwerkingYoshi se „protančil“ už řadou her, Super Mariem počínaje a Bloodborne evidentně nekonče.

Během jejich hraní nikdy nesmíte polevit v obezřetnosti a i ten nejjednodušší nepřítel vás může snadno poslat pod drn, pokud si nedáte pozor. V těchto akčních RPG budete neustále umírat a dokolečka opakovat některé pasáže, o to sladší vás však čeká odměna v případě, že se vám podaří uspět. Tedy alespoň tak se to říká, osobně jsem ještě nenašel odvahu se do série pustit. Na to jsem příliš netrpělivý a cholerický.

Taneční podložka není oficiálně podporována, proto youtuber potřeboval pro správné namapování kláves i PC.

To hráč s přezdívkou ATwerkingYoshi vůči tomuto virtuálnímu mlýnku na maso určitě přehnaným respektem neoplývá. Rozhodl se totiž, že pokoří Bloodborne pouze za využití taneční podložky. To je takové to zařízení, které se položí na zem a šlape se po něm. Využití najde pouze v casual titulech jako Just Dance a většina lidí na tom vypadá ještě směšněji, než když se doopravdy pokouší tančit.

Už jen rozběhat toto příslušenství na PS4 je problém sám o sobě, jelikož není oficiálně podporováno. Ještě větší problém pak představuje fakt, že podložka má méně tlačítek než běžný ovladač, a tak ATwerkingYoshi ani nemohl využít všechny prostředky, které hra nabízí.

Ovládání pomocí deseti banánů? Proč ne.

Přesto se do hry, kterou podle svých slov nikdy předtím nehrál, neohroženě pustil a zatím se mu daří. Prvního bosse dokonce zvládl na první pokus bez jediného úmrtí, což je věc, která se většině běžných hráčů jen tak nepovede.

Pohled na jeho youtube kanál pak ukazuje, že ovládání her podivnými způsoby je jeho veliké hobby. Dark Souls tak dohrál pomocí DJského pultu, bubínků nebo rybářského prutu, což jsou další specifické periferie, vytvořené jen pro jeden konkrétní typ hry. Jako vrchol podivnosti pak působí jeho průlet Dark Souls 3 pouze za využití elektrod zapíchaných do banánů.

Hranice mezi genialitou a šílenstvím je někdy hodně úzká a nejsme si úplně jistí, kam patří tento nápad.