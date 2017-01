Další hra na motivy povídek spisovatele H.P. Lovecrafta, velikána hororové scény, se připomíná novým trailerem. Call of Cthulhu: The Official Videogame vypráví příběh soukromého očka Edwarda Pierce, který se pokusí objasnit smrt uznávaného umělce a jeho rodiny. Ale může věřit všemu, co vidí? Šílenství má být jediný způsob, který ho navede k pravdě. A trocha toho šílenství je k vidění i v nejnovějším videu.

Hra by měla vyjít během letošního roku na PC, PlayStation 4 a Xbox One.