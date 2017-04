Call of Duty se vrací do 2. světové války. Hráči prožijí nejznámější bitvy

Vývojáři Michael Condrey a Glen Schofield ze studia Sledgehammer Games nastínili vize ohledně letošního dílu a představili první ukázku. Slibují návrat ke kořenům a rádi by podchytili atmosféru, jako to dokázal první díl z roku 2003. V příběhové kampani má být důležité nejenom ohromné měřítko bojišť, ale také osudy jednotlivých vojáků a vztahy mezi nimi.

Sledovat budeme osudy devatenáctiletého vojína Ronalda “Red” Danielse z Texasu a jeho kolegů z 1. pěší divize. Hráči se přitom mohou těšit na Den D, osvobozování Paříže či bitvu v Ardenách.

Upravenou verzi kampaně s vlastním příběhem půjde hrát i v kooperaci s kamarády. Podobně jako tvůrci Battlefieldu 1 i Sledgehammer Games chtějí ukázat hrůzy války a příběhy „obyčejných“ lidí namísto superhrdinů.

V pohledu do zákulisí nás tvůrci přesvědčují, že co se týče prostředí, bojové techniky i zbraní, věnují pozornost nejmenším detailům, aby vše odpovídalo skutečnosti.

Call of Duty: WWII

Před vydáním se také dočkáme multiplayer bety. Hráči se stanou součástí mnoha slavných bitev 2. světové války, přičemž cíle misí se budou lišit podle toho, zda jsou součástí týmu Spojenců nebo Osy (třeba vylodění v Normandii). Namísto různých povolání hovořili tvůrci bez dalšího upřesnění o divizích, které zahrnují pěchotu i vojenskou techniku.



Call of Duty: WW II vychází 3. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Na letošním dílu pracuje studio Sledgehammer, které je zodpovědné za Call of Duty: Advanced Warfare z roku 2014. Hry ze série vznikají v tříletých cyklech, na značce dále pracují studia Infinity Ward a Treyarch. Rozhodnutí vrátit se do 2. světové války tak padlo už před třemi lety.