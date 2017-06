VIDEO: Druhá světová válka v multiplayerovém podání Call of Duty: WWII

Vidíme klasické přestřelky venku i v budovách, „čištění“ zákopů plamenometem, parašutistický výsadek, letecký útok, bombardování či jízdu tankem. Záběry tak v mnohém připomínají způsob, jakým válku (byť první světovou) loni zpracoval Battlefield 1.

Ostatně i Call of Duty: WWII umožní hráčům zažít prostřednictvím režimu War Mode ohromné asymetrické bitvy, v nichž týmy sledují a plní odlišné úkoly.

Tradiční přizpůsobení výbavy a vzhledu má nahradit systém divizí, kdy se hráč k jedné z pěti dostupných připojí. Hrát bude možné i za ženu a tvůrci přislíbili i zombie režim.

Call of Duty: WW II vychází 3. listopadu na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Na letošním dílu pracuje studio Sledgehammer, které je zodpovědné za Call of Duty: Advanced Warfare z roku 2014.