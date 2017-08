Připraveni na návrat do druhé světové? Dojmy z bety Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII je odpovědí vývojářů ze studia Sledgehammer Games na žadonění hráčů, kteří si přáli návrat hry k jejím kořenům. World War II se sice vrací na bojiště druhé světové války, ale alespoň v síťové hře se snaží držet toho, co je pro sérii charakteristické posledních deset let.

V betě jsem měl možnost vyzkoušet síťovou hru na čtyřech mapách v několika herních módech. Team Deathmatch, Domination a Hardpoint zastupují letité klasiky, který každý fanoušek dobře zná. Každý z módů byl hratelný na mapách Pointe du Hoc, Ardennes Forest a Gibraltar. Úplnou novinku představuje režim War, který v betě zastupovala mapa Operation Breakout. Mnohé asi překvapí, že mapy pro War nepůjde hrát v jiných módech.

Call of Duty: WWII (Private Beta)

Pick 10 systém minulostí

Jednou ze silných stránek Call of Duty byla svoboda, kterou vám hra dopřála při výběru vaší výzbroje. Od dob Black Ops 2 se pro sérii staly typické variace takzvaného Pick 10 systému, v rámci kterého každý kus vybavení stál jeden bod, a vy jste při vyzbrojování vaší postavy nesměli překročit určitý limit. Šlo o flexibilní systém, který hráčům dovoloval vytvořit si přesně takovou postavu, která nejlépe vyhovovala vašemu stylu.

Letošní systém z WWII působí jako jasný krok zpátky. Jako první si pro svého vojáka zvolíte divizi. Těch je celkem pět a liší se určitými bonusy, které se odemykají podle toho, jak často za danou divizi hrajete a jak moc jste v této divizi úspěšní. Kupříkladu pouze výsadkáři mohou používat na samopalech tlumiče a jedině pěchotě je umožněno připevnit si na zbraň trojici vylepšení (attachementů) namísto dvou.

Řada podobných bonusů v podstatě nahrazuje předešlé perky. S tím rozdílem, že protože jsou nyní fixovány na jednotlivé divize, nemůžete je vzájemně kombinovat. Perky ale nevymizely úplně. Ve WWII byly poněkud zbytečně přejmenovány na Basic Training. Každá postava může mít přitom aktivní jen jeden. Rozhodování je extrémně, až zbytečně obtížné.

Pro veterány bude nezvyk také skutečnost, že u většiny divizí se nyní musíte rozhodnout, zda chcete nést taktický (třeba kouřový) granát, nebo dáte raději přednost klasickému dělostřeleckému. I to lze to obejít pomocí speciálního perku, stejně jako v případě, že vaše srdce zatouží po Panzerfaustu nebo jiném těžkém kalibru namísto pistole, kterou jinak nosit prostě musíte.

Proč tohle všechno? Možná šlo tvůrcům o větší návykovost, nejvyšší level každé divize totiž odemyká speciální zbraň. Ta je skrytá, to abyste nepoznali, jestli vám vůbec bude vyhovovat. Nebo jeho implementace lépe vyhovuje chystané náloži kosmetických doplňků, neboť uniformy jednotlivých divizí půjde upravovat, tak aby si byl každý voják v dané divizi co nejméně podobný. To přece dává smysl, ne?

Hodně mě zajímalo, jak se ve Sledgehammeru poperou se scorestreakovými odměnami, které od dob Call of Duty: World at War přece jen výrazně nabobtnaly. Tady jsem nezaznamenal nic extra šokujícího, všechny scorestreaky fungují velmi podobně, jako tomu bylo u předešlých dílů Call of Duty, ale jsou samozřejmě upraveny tak, aby pasovaly do druhé světové války. Čekají vás tak různé typy bombardování, možnost zavolat si na pomoc počítačem ovládanou jednotku výsadkářů, průzkumné letadlo odhalující pozice nepřátel a tak dále.

Líbila se mi i možnost shodit na pozice nepřítele bombu, jejíž pád můžete přímo ovlivňovat v podstatě stejným způsobem, jako jste to dělali v Modern Warfare 2 s raketou Predator. Není to realistické, ale to vůbec nevadí. Hodně povedený je i nejlevnější scorestreak, který vám dá dvojici Molotovových koktejlů. Efekty zápalných lahví a plamenometů jsou ve WWII hodně děsivé, i když je třeba podotknout, že na rozdíl od starého World at War tady vojáci nepřicházejí o končetiny.

Óda na Gibraltar

Naštěstí se WWII hraje po většinu času výborně. Call of Duty není Battlefield, což je podle mého názoru jedině dobře. Jednotlivé bitvy jsou krátké a trvají tak maximálně deset minut, pohyb působí ohromně svižně, rychle a plynule a nepřítel nikdy není příliš daleko. Jakmile se vám styl hry dostane pod kůži, je velmi těžké přestat hrát, ačkoliv samotné bitvy trvají krátkou dobu. Velikost map odpovídá rychlému tempu hry, žádná z bety nebyla vyloženě mrňavá, jako populární Nuketown, Shipment nebo Hijacked (které z duše nenávidím). Šlo o klasické menší až střední mapy, které se v posledních letech v sérii chytly.

Ani jedna mapa není bohužel opět příliš atraktivní pro příznivce odstřelovacích pušek, kteří si naštěstí mohou zchladit žáhu v remasterované Modern Warfare. A podle všeho ani tentokrát nebudou lehké kulomety patřit k zvlášť oblíbeným zbraním, byť mě překvapilo, jak často jsem využíval kulometů MG-42 chytře rozmístěných po mapách. Zatím to ale vypadá, že WWII bude opět patřit samopalům a puškám s občasným brokovnicovým řáděním v zákopech, jako v případě koridorového Pointe du Hoc.

O nejoblíbenější mapě mám jasno. Co se rozvržení týče, je Gibraltar hotové umělecké dílo. Někteří hráči Call of Duty vyčítají nedostatek destrukce a Gibraltar je tím nejpádnějším argumentem, proč by se autoři neměli po takovém Battlefieldu opičit. Zubaté tvary zdí tak, aby fungovaly jako střílny, chytře rozmístěné překážky, vertikalita, kulomety, to vše dává jasně na srozuměnou, že Gibraltar tvořili profíci na slovo vzatí. Ardenská mapa oproti tomu působí spíše nezajímavě a tuctově, byť špatná také není.

Když dva dělají totéž

Jak jsou na tom módy? Při hraní Hardpointu jsem litoval, že autoři stále neodměňují hráče už jen za to, že se snaží trávit čas v zóně, o níž se právě bojuje. Hráče to příliš nemotivuje k hraní tak, jak by měli. I proto mě Domination a Team Deathmatch bavily mnohem víc. Odklon od dvojitých skoků a běhání po stěnách se mi náramně zamlouvá, ale ještě větší radost mám z toho, že podobně jako ve starých Black Ops můžete opět ze sprintu skočit do lehu. Znovu musím zdůraznit, že pohyb a překonávání překážek působí ve WWII fantasticky plynule.

Během hraní Domination a Hardpointu lze nyní lépe připravit obranu strategických míst, o něž se v těchto módech bojuje. Tak nějak pomáhá to, že nepřítel zničehonic nepřiletí shůry s tryskáčem na zádech. Víc než jindy se budete orientovat podle zvuku a hlasů jednotlivých postav. Několikrát se mi stalo, že třeba při hraní za Američany jsem pozici protivníka identifikoval díky německému hulákání, které se znenadání ozvalo za rohem. Naopak poprvé v sérii jsem sáhnul k tomu, že jsem vypnul hlas „oznamovatele“, jehož neustálé komentáře, že „nepřítel se zmocnil bodu B,“ mi zážitek ze hry spíše kazil.

Hodně diskutovaným módem bude nový režim War, v betě zastoupený mapou Operation Breakout. Na první pohled jde o něco velmi podobného, čím jsou výpravné Operations pro Battlefield 1. Jenže právě tady platí, že když Call of Duty a Battlefield dělají stejnou věc, je výsledný dojem výrazně jiný. A to je super!

V režimu War jeden tým postupně plní sérii různých úkolů, zatímco druhý tým má za úkol danou pozici v relativně krátkém časovém limitu ubránit. V betě jste tak nejprve v pozici útočníků museli obsadit budovu a po určitou dobu ji udržet. Poté přišla na řadu stavba mostu, během které do vás nepřítel z druhého břehu pálil vším, čím se dalo. V třetí fázi jste museli vyhodit do povětří sklad munice. A v závěru bylo třeba eskortovat tank k protileteckým zbraním, které měl tank za úkol zničit.

Nejprve jsem byl z této novinky dost frustrovaný. Chyběla mi různorodost Battlefieldu, vadila mi malá mapa a jeden jediný bod, kolem kterého se vše v jeden moment točilo. Jenže pak jsem tomu přišel na chuť. Call of Duty není o realismu a snaha o hodnověrnost tady letí komínem. Je o soutěžení a připomíná spíše takový paintball s ostrými náboji než simulaci války. Skvělé je i to, že jedno kolo trvá opět asi tak deset minut, což je oproti hodinovým operacím v Battlefieldu dost rozdíl.

Navíc to není tak fádní, jak se na první pohled může zdát. V určitých fázích hry můžou útočníci dynamitem zničit stěny na předem daných místech, obránci naopak mohou zničené stěny zase zazdít. Během stavby mostu útočící strana zahází kritické místo kouřovými granáty a odvážné ženisty (spíš sebevrahy) se snaží krýt palbou po obráncích. Ti zase staví kulomety MG-42 a oplácejí jim z druhého břehu stejnou mincí. Závěrečná přetlačovaná s tankem, který absurdně začne couvat v momentě, kdy se u něj nenachází útočící eskorta, soutěživý charakter celého mače jenom podtrhuje. U módu bude každopádně hodně důležité, kolik map bude WWII vlastně mít a jak se budou vzájemně lišit.

Moji největší výhradu jsem si schoval nakonec, neboť se týká naprosto každého módu ve hře. A ano, jsou to ženské postavy. Uznávám, je to zvláštní, ale i poté, co jsem řekl, že v takto soutěživém multiplayeru žádnou realitu nehledám, ženské výkřiky typu „Sanitator!“ nebo „Fire in the Hole!“ mi do Arden nebo na Pointe du Hoc totálně nepasovaly. Když vás pak na těchto bojištích s řevem „Feind am Boden!“ propíchne bajonetem černoch v německé uniformě, také to hře úplně nepřidá.

Asi mi to vadí hlavně proto, že podobně jako v případě divizí prostě nerozumím, v čem tato „moderní vychytávka“ dělá hru lepší. Vysvětlení tvůrců, že se snaží, aby si v multiplayeru každý našel sám sebe, neberu, protože pokud by jim o něco takového opravdu šlo, dovolili by hráčům vytvořit si postavu do nejmenších detailů, jako v tradičních RPG. Na řečech o přehnané politické korektnosti sice asi něco bude (do jednotlivých divizí vás vítají dva běloši, jeden černoch a dvě ženy), ale především tu větřím zase tu snahu o co možná největší zásobu potenciálních typů „ksichtů“, které pak půjdou za drobný poplatek na dračku.

Navzdory zmíněným záporům jsem si betu WWII náramně užil. Je to ohromně svižná, návyková záležitost a hraní má úžasný spád. Některé věci mi moc nevoní, ale vzhledem k tomu, že výsledná hra toho nabídne o mnoho více, rozhodně se na vydání letošního CoDu těším.

Call od Duty: WWII vychází 3. listopadu na Playstation 4, Xbox One a PC.