Stylový trailer k seriálu podle Castlevanie vypadá skvěle

Digitální „videopůjčovna“ Netflix vydala první ukázku z chystaného animovaného seriálu na motivy upírské série Castlevania. Tu PC hráči znají především díky povedené akční agentuře Castlevania: Lords of Shadow, ale na konzolích se její historie píše již od roku 1987.

PC hráči znají sérii především díky Castlevania: Lords of Shadow z roku 2013

Zveřejněný trailer má tu správnou retro atmosféru a o tom, že cílí především na hráče, není třeba pochybovat. Hned první záběr začíná tím, že kdosi vkládá cartridge se hrou do konzole NES. Následuje hlavní menu Netflixu v retro provedení a teprve poté záběry ze samotného seriálu. Nejsem odborník, ale po grafické stránce vše připomíná klasické anime. Záběry na odstřikující krev a lidské kostry napovídají, že to bude záležitost pro dospělé. První díl by měl být k dispozici 7. července letošního roku.