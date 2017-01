Daroval peníze Červenému kříži, ten mu vyhrožuje za používání loga

Paradoxní však je, že jeden z nich Červenému kříži posílal příspěvky. Jmenuje se Mark Morris a podivuje se nad tím, jestli utrácení peněz za právníky je skutečně to, na co lidé chtějí peníze věnovat.

„Netvrdím, že s přispíváním přestanu. Ale dokud mi někdo nevysvětlí, jakou část mých peněz využívají na právní boj s využíváním symbolů, budu mít pocit, že možná mají více peněz, než potřebují,“ řekl Morris pro server PC Gamer.

Oba autoři hry přitom netušili, že využitím červeného kříže na sanitce porušují Ženevské úmluvy. A stejně tak to činí řada dalších titulů.

Stačí si vzpomenout na klasiky jako Doom, Half-Life, Quake, Team Fortress, nebo Left 4 Dead. V každé z nich jsou lékárničky či postavy označené červeným křížem.

Minimálně posledních deset let se však organizace začala zabývat právním bojem s využitím loga, a to tak z řady velkorozpočtových her zmizelo.

Sanitka v Prison Architect

Morris i jeho vývojářský partner Chris Delay se však podivují, že se Červený kříž zabýval právě jejich hrou. Zůstává totiž nespočet titulů, kde je symbol stále možné spatřit. Přesto však červený kříž v Prison Architectu obratem nahradili křížem zeleným. „Musíte se rozhodnout, do kterých bitev se pustíte,“ konstatuje Morris.

Vývojáři přesto přemítají nad tím, kolik peněz asi Červený kříž za podobné situace utrácí. „Jsme jednou hrou z tisíců, které logo využívají jako symbol zdraví. Vybírají si v Červeném kříži jen některé z nich? Pokud v tom nebudou konzistentní, působí to jako naprostá ztráta peněz. A pokud to vynucují konzistentně a utrácejí za to ohromné množství peněz v oblastech, které s jejich posláním naprosto nesouvisí, jsou to pro charitativní organizaci rozumné výdaje?“ táže se Morris.

Ačkoliv je to tedy herní zvyklost, s červeným křížem jako symbolem zdraví se možná časem rozloučíme. Videohry přestávají být alternativní zábavou a přesouvají se do světa masového zájmu. Některé věci se kvůli tomu mění a budou měnit.