Nintendo o konzoli Switch: Tentokrát nám vlak neujede

Akcionáři se totiž obávají, že na Switch téměř nebudou vycházet tituly od jiných společností než Nintenda. Přesně to byl totiž problém konzole Wii U.

Klíčem k dohnání zbytku světa je oficiální podpora technologií Unreal Engine 4 a Unity, na kterých vzniká řada velkorozpočtových her. Ty proto bude na Switch jednoduší převádět. A zároveň je díky tomu k internímu vývoji využívá přímo Nintendo.

Přesto však vytvoření verze pro Switch není otázkou několika týdnů. „Vývojářské prostředí umožňuje externím PC vývojářům jednoduchý převod na naši platformu. V současné době to zabere méně než rok,“ cituje Mijamota server Polygon.

„Vývoj se tím zjednodušil i Nintendu. Ačkoliv se často říká, že herní vývojáři ve Spojených státech a Evropské unii mají lepší vývojářské techniky než Japonsko, tvůrci z Nintenda mistrovsky ovládli nejmodernější technologie, jako je Unreal Engine. A jejich dovednosti je nyní možné porovnat se západními vývojáři,“ tvrdí Mijamoto.



Konzole Nintendo Switch se na trhu objeví 3. března a kromě her od Nintenda na ni mají vyjít například FIFA, The Elder Scrolls V: Skyrim, Minecraft, či Sonic the Hedgehog.