Co budete hrát o víkendu?

Honza Srp - Prey. Už jsem začal. Moc jsem toho nenaspal, takže mě nenapadá, co víc k tomu dodat. Myslím, že je to super, ale asi si potřebuju nejdřív utřídit myšlenky. A taky spát. A jíst. Teď už mě ale nechte na pokoji!

Honza Lysý - Tentokrát mě čeká víkend s nádechem lehkého masochismu. Dostal jsem k recenzi DLC k brutální hře na hrdiny Nioh s názvem Dragon of the North, takže mě čeká pár hodin vztekání a fňukání a doufejme, že poté skvělý pocit z toho, že jsem to zvládl a přežil v relativně dobrém psychickém stavu.

Prey Nioh: Dragon of the North

Jakub Žežule - Vidím to opět na některou z již jednou dohraných indie her. Mimochodem všem něco podobného vřele doporučuji, je to skvělý způsob relaxace. Určitě tedy dokončím Limbo a Unfinished Swan, jako velmi pravděpodobné vidím rozehrání nezávislého PC hitu Undertale. Ten mě dosud míjel a moc se na něj těším.

Ondřej Zach - Stejně jako minulý týden to vidím na závodění v Mario Kart 8 Deluxe, to mě ještě nějakou dobu nepustí. Chtěl bych vyzkoušet i pár nových balíčků v Hearthstone a protože připravuji další kvíz, který se bude tentokrát týkat Amigy, asi neodolám a na chvilku spustím i nějakou starou pecku.

Mario Kart 8 Deluxe Undertale Gwent: The Witcher Card Game

Petr Zelený - Protože většinu víkendu strávím v práci, na hraní moc času asi nezbude. Určitě ale stihnu pár zápasů ve vylepšených Heroes of the Storm a budu doufat, že mi z truhel vypadne nějaká hezká kořist. Trochu času asi investuji do karetního Gwentu. Na nic víc asi fakt čas nebudu mít.​