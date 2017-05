Co budete hrát o víkendu?

Get Even

Jakub Žežule - Čeká mě hraní polské novinky Get Even. Mysteriózní akční thriller s dusnou atmosférou vypadá hodně zajímavě, tak snad se povedl. Určitě si najdu čas na nějaké radovánky v rámci již šestého (!) průchodu hrou NieR: Automata, která si mě s každou další hodinou strávenou v jejím depresivním světě omotává kolem prstu. Jako by měla pořád co říct a čím překvapit. Rád bych zavítal i do speciální edice Skyrimu nebo čtvrtého Falloutu. Na rozdíl od kolegy Honzy mám totiž naopak pocit, že jsem si RPGčka od Bethesdy konečně zamiloval. Ale že to trvalo. Fus-Roh-Dah!



Inner Chains

Jan Kouba - Tenhle víkend nejspíš propadnu až po uši slibně vypadající hororové střílečce Inner Chains, vizuální stránkou i zasazením působí atraktivně. Dystopický svět, kde lidstvo už nehraje ani ty druhé housle a musí bojovat proti přírodě i zvlčilé technice, to zní fajn, perte to do mě.



Horizon: Zero Dawn

Honza Srp - Dobrá otázka. Po delší době nemám žádnou pracovní povinnost a nějak nevím, do čeho se pustit dál. Chtěl bych se konečně vrhnout na vychvalovaný Horizon: Zero Dawn, který jsem si půjčil už před pár týdny a ještě ho ani nenainstaloval. Potřebuju ale také potrénovat Star Wars: Battlefront a FIFA 17, abych za tři týdny nebyl na akci EA Play za úplného amatéra. Jenže jsem si v Humble Bundle akci koupil Kentucky Route Zero a na PSN se objevila definitivní edice Dreamfall Chapters, což je přesně ten typ her, na které mám momentálně největší náladu.

Injustice 2

Jan Lysý - Já mám naprosto jasno. Dostal jsem k recenzi hru, na kterou jsem se těšil jako na výplatu. Řeč je o bojovce Injustice 2. Spojení mlátičky a komiksové tématiky, to je něco, čemu já prostě neodolám, takže v pátek večer zamykám dveře, vypínám telefon, vyháním partnerku z bytu a vydávám se do světa plného superhrdinů a superpadouchů. A i kdyby venku bylo 30 stupňů a před domem probíhala party s nahými modelkami, tak mě nikdo od PS4 nedostane.

Tamagochi

Michael Mlynář - Chlapci z redakce mi dali za úkol dovézt jim z Tokia nové Tamagoči, tak bych si s tím chtěl taky trochu pohrát. Poněkud blbé ovšem je, že jsem ho tu zatím nesehnal. Tedy ne že bych hledáním trávil celé dny, ale když jdu okolo hračkářství nebo obchodu s hrami, vždy to proběhnu. Leč zatím neúspěšně. Asi to tu nebude až taková hitovka, jak by to zvenčí mohlo vypadat.

Quake Champions

Andrej Brabec - Po prvotních odmítavých pocitech začínám propadat Quake Champions. Mám spoustu výhrad, ale titul mě začíná hodně bavit. Je to trochu zmršené, jenže je to pořád Quake. O víkendu ale bude nejspíš krásně, takže to vidím jen na pár zápasů. A ucelenější dojmy zveřejníme již brzy.