Co budete hrát o víkendu?

Outlast 2

Emanuel Svoboda - Jednoznačně horor Outlast II. Jednak na něj píšu recenzi, jednak to je pro mě jedna z nejočekávanějších letošních novinek. Jednička je jednoznačně nejstrašidelnější videohra, kterou jsem kdy hrál. V umu vyvolání strachu pokořila i legendární Silent Hill pro PS1. A byť to (pozor, spoiler!) zatím nevypadá, že by se hra originálu vyrovnala, pořád je to hutný horor, který mě donutil křičet. A sousedy v tichu noci naslouchat.

Balrum

Honza Hanáček - Před jistou nedávnou dobou (vlastně je to hodně dávno) jsem rozehrál nezávislou hru na hrdiny Balrum. Bavilo mě skoro všechno: absurdně hloupý děj, spousta předmětů, děsivá podzemí a pasti, možnost stavět vlastní farmu, nebo hrad, dokonce i to retro zpracování. Když už jsem si ale myslel, že se musím blížit ke konci (protože jsem u obchodníka našel nejsilnější kouzlo ve hře a můj majetek čítal víc, než mají všechny postavy ve hře dohromady), objevila se možnost přejít do další mapy. A zjistil jsem, že jsem tak maximálně ve čtvrtině. Usoudil jsem, že na tohle jsem už moc starý, nebo líný. Tak si nejspíš půjdu ověřit, co z těch dvou možností je pravda.

Jan Lysý - Protože je aktuálně za slušnou cenu bojovka Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, uvažuji o tom, že jí dám šanci. Mám rád bojovky, mám rád efektní souboje, jinak řečeno, pokud se někdo řeže hlava nehlava a je to hodně barevné, má to mou pozornost.

Ondřej Zach - S hrůzou jsem zjistil, že po delší pauze mi on-line závodění v Mario Kart 8 (Deluxe) nejde jako dřív. Takže budu trénovat. A druhá věc: Blizzard opět zpřístupnil nekromanta v uzavřené betě Diabla 3. Nový mechanismus, který využívá mrtvol nepřátel, je hodně zábavný, ale abych si udělal ucelený obrázek, budu muset ještě pořádně potáhnout postavu.



Diablo 3 - Necromancer Mario Kart 8 Deluxe

Andrej Brabec - Po delší době jsem zase začal hrát Counter-Strike: Global Offensive. Pár hlav pravděpodobně padne. Proběhne navíc další betatest Quake Champions. Zatím jsem je hrál pouze okrajově a první dojmy nebyly příliš pozitivní. Ale chci hře dát ještě šanci, než vynesu definitivní soud.



Dex – Enhanced Version

Michael Mlynář - Dex. Na rozdíl od zbytku světa se mi ta hra fakt líbila a vlastně se mi líbil i ten původní dabing, přestože nějaké ne zcela zanedbatelné výhrady jsem k němu měl. Takže si to na pár hodin pustím s novým českým dabingem. No a v mezičase samozřejmě evergreen z největších: Yakuza 0. Tentokrát se chci soustředit na závody na autodráze.

Jakub Žežule - Aktuální přísun výtečných nezávislých her mě donutil pustit si zase některou z těch starších. Vidím to na Journey, Flower nebo The Unfinished Swan. Určitě si pustím i některou z velkých her, které jsem jmenoval minule. Tipuji Shadow of Mordor nebo Phoenixe Wrighta.

Battlefield

Honza Srp - Středeční představení Call of Duty ve mně probudilo hroznou chuť zahrát si nějakou pořádnou střílečku. Vyřeším si tedy jeden bezvýznamný restík a projdu si kampaň v Battlefield 1. Upřímně řečeno, příliš od toho neočekávám, protože oproti konkurenci podle mě v DICE singleplayerovou složku prostě neumí, ale třeba budu nakonec příjemně překvapen. Kromě toho ještě musím dokončit Syberii 3, jejíž hraní však bohužel nevnímám jako zábavu, ale jako skutečnou práci. Jinak se chci věnovat hlavně „off-line“ záležitostem. Příští týden totiž vychází Prey a to už na ně nezbude čas.