Co budete hrát o víkendu?

Outlast

Jan Kouba - Nejspíš se tenhle víkend se uchýlím na dovolenou do ústavu Mount Massive Asylum ve skvělém hororu Outlast, pravděpodobně dám i datadisk Whistleblower. Připravím si tak půdu a hlavně i nervy na druhý díl, který má být ještě znepokojivější.

The Surge

Petr Zelený - Když to půjde dobře, tak snad konečně dohraju The Surge. Taky se asi zase podívám na zoubek karetnímu Gwentu ze Zaklínače, když teď odstartovala otevřená beta. A možná se mrknu na PC portu rychlé akce Vanquish, když spousta lidí tu hru tolik miluje.

Bayonetta - PC verze

Jakub Žežule - Na Wii U to bude první Bayonetta, na kterou si brousím zuby už hodně dlouho. Klasicky se vydám i na nějaké toulky do některé z her s otevřeným světem. Favoritem je asi Skyrim. Majitelům nabušených PC sestav ty jejich grafické supermody sice závidím, ale o nádherné momenty ve snové fantasy krajině není nouze ani ve speciální edici na PS4. A ta hudba Jeremyho Soulea je prostě parádní.

ARMS

Ondřej Zach - Vzhledem k tomu, že se doléčuji z rýmičky, nechám PC i konzole vypnuté a zahraju si něco na handheldech. I když jednu výjimku udělám. O víkendu poběží testpunch bojovky ARMS, a ten si rozhodně nenechám ujít. Na 3DS mě minul jeden díl Professora Laytona, což je ideální odpočinková hra. A možná znovu opráším PSP. Minulý týden jsem *něco hledal* a nakonec to skončilo u toho, že jsem připojil PSP do sítě a zkoušel jednu hru za druhou.

Dead Space 3

Honza Srp - Dead Space 3. První díl miluji, druhý není o moc horší, ale do trojky se mi dlouho nechtělo. Četl jsem na hru spoustu kritiky kvůli kooperativní kampani a podivným finančním transakcím. Jak to tak bývá, jednalo se jen o mnoho křiku pro nic a já si Dead Space opravdu užívám. Grafika je skvělá, příběh je tentokrát mnohem srozumitelnější a méně psychedelický a na nejtěžší obtížnost je to opravdu boj o přežití, byť se lékárničky válí na každém rohu. Výrobu vlastních zbraní jsem vůbec nepochopil, ale přibližně v pětině hry se bez ní ještě v klidu obejdu. Za mě zatím super!