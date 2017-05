Číňané chystají filmovou adaptaci videoherní klasiky

Contra je videoherní klasika z roku 1987, v níž ovládáte panáčka, který běží zleva doprava a střílí po všem, co se pohne. Nesmrtelnou slávu si vydobyla na konzoli NES, v naší zemi pak především na levných „televizních hrách“, které bývaly k dostání na vietnamských tržnicích.

Legendární Contra se svojí popularitu zasloužila především díky režimu hry pro dva hráče.

Nyní, o 30 let později, zřejmě konečně uzrál ten správný čas na filmovou adaptaci. Té se chopila čínská produkce a herní příběh si zřejmě ještě notně upraví, aby byl srozumitelný tamnímu publiku.

Ano, Contra opravdu měla příběh: dva speciálně vycvičení agenti jsou posláni na malý ostrov kdesi poblíž Nového Zélandu, kde mají zničit nepřátelskou teroristickou organizaci ovládanou krvežíznivými mimozemšťany.

Na Oscara to zřejmě nebude, ale pokud by se daná látka uchopila s nadhledem ve stylu trilogie Expandables, nakonec by to vůbec nemuselo být špatné. Na výsledek si ale budeme muset počkat alespoň do roku 2019. Že by se však snímek dostal do kinodistribuce v Evropěje prakticky vyloučené.