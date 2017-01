Counter-Strike liga organizovaná asociací PEA končí

Liga nazvaná The Professional eSports Association (PEA) ještě před oficiálním spuštěním narazila na komplikace. Vlastnily ji zavedené týmy, které se rozhodly, že se účastníci nesmí přihlásit do žádné další soutěže.

To vyvolalo vlnu odporu a hráči tvrdili, že liga hájí především zájmy majitelů týmu. PEA se za situaci omluvila a uvedla, že by hráči měli mít možnost svobodné volby. A všichni se místo toho rozhodli přihlásit do konkurenčního ESL.

Organizátoři PEA v souvislosti s tím dospěli k závěru, že pro dvě ligy v tomto odvětví není prostor. The Professional eSports Association proto končí.