Postapokalyptická automobilová akce Crossout vyjde již na konci května

Již 30. května budou pro veřejnost otevřeny servery dlouho očekávané automobilové akce Crossout (naše první dojmy si přečtěte tady). Autoři populární letecké akce War Thunder se tentokrát zaměřili na boj obrněných automobilů ve světě připomínajícím ten ze Šíleného Maxe. Děj se odehrává v roce 2047, kdy záhadná virová epidemie, známá jako Crossout, zpustošila skoro celou populaci Země. Silniční piráti, kteří přežili, musí bojovat o cenné zdroje s pomocí vražedných vozidel.

Hlavním tahákem je možnost sestavit si vozidla zcela podle vašich představ. Na výběr je neskutečné množství nejrůznějších součástek, tvarem karoserie počínaje, pancířem a zbraněmi pokračuje a kosmetickými vylepšeními zdaleka nekonče, z nichž lze sestavit více než milion různých kombinací. Stejně jako si na vozítko můžete navěsit jakoukoli součástku, musíte zároveň počítat s tím, že o ni v boji můžete přijít. Pokročilý destrukční model má přímý vliv na výkon vozidla. Kusy aut odpadávají, bloky motorů vybuchují, kola a střechy se odtrhují a vozidla se mění na prach.

V Crossoutu se nehraje na žádné třídy, utkat se tak spolu mohou miniaturní superrychlé buginy se sotva se pohybujícími tanky. Hra bude k dispozici zcela zdarma, všechna vylepšení a nové součástky si můžete otevřít hraním či obchodováním se spoluhráči.

Pokud se vám nechce čekat, můžete si samozřejmě zaplatit požadovaná vylepšení hned. Ale není potřeba se bát, že by hra spadla do modelu pay 2 win, tedy že by zvýhodňovala ty hráče, kteří utratí nejvíce peněz. War Thunder má jednu z nejlépe nastavených free 2 play ekonomik, kterou si pochvalují jak hráči, tak vydavatel.

Crossout vyjde na PC, XBOX One a PlayStation 4. Kdo si zakoupí jeden ze dvou exkluzivních balíčků Crossout Founders prostřednictvím PlayStation Storu, získá přednostní přístup do hry již nyní.