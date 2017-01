Loňský Deus Ex: Mankind Divided nenaplnil prodejní očekávání společnosti Square Enix, což také zřejmě znamená, že dalšího plnohodnotného dílu se jen tak nedočkáme.

Studio Eidos Montreal se totiž podle zdrojů britského Eurogameru soustředí na další hru ze série Tomb Raider. Zároveň pracuje na projektu týkajícím se značky Avengers a povede také vývoj další hry založené na Guardians of the Galaxy (na jiné hře Guardians of the Galaxy aktuálně pracuje i studio Telltale).