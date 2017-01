Vyšla slibně vypadající střílečka Days of War z druhé světové války

Hra se vrací k náplni založené čistě na dovednostech hráčů. Žádné odemykání silnější výbavy a speciálních dovedností. „Jediný způsob, jak nad nepřítelem získat výhodu, je přesnější výstřel nebo lepší strategická pozice,“ píšou vývojáři.

Days of War běží na technologii Unreal Engine 4 a vývojáři slibují animace nasnímané z pohybů živých herců (motion capture). Pohyb ve hře má být svižný a očekávat lze herní režimy domination, capture the flag, search and destroy a deatmatch. Ty však vývojáři více nepřibližují.

Na výběr je z šesti povolání a tvůrci ohlásili podporu modifikací. Vytvářet půjde vlastní mapy, upravovat pravidla hry i provozovat vlastní servery.

Součástí předběžného přístupu mají být také souboje až sta hráčů na jednom serveru. Pro ně vývojáři budou zpočátku organizovat speciální akce a ta první proběhne od 3. do 5. února na pláži Omaha.

Days of War vyjde na 24,99 eura, tedy zhruba na 700 korun, a v předběžném přístupu je hra dostupná od čtvrtka 26. ledna.