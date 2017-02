Protipirátská ochrana Denuvo u Resident Evilu 7 padla během pěti dnů

Nechráněná PC verze hry se totiž na internetu objevila během pěti dnů. „Prosím, mějte na paměti, že naše zabezpečení propagujeme jako těžce prolomitelné, nikoliv jako neodstranitelné,“ prohlásil pro britský server Eurogamer marketingový ředitel Denuva Thomas Goebl.

„Naše řešení se i nadále snažíme zlepšovat a vytváříme bezpečností aktualizace, které se objeví v nových verzích. To samé učiníme i na základě zkušeností s tímto prolomením,“ tvrdí Goebl.

Zároveň připouští, že tentokrát k odstranění ochrany došlo jen během několika dnů. Dodává však: „S ohledem na to, že hackeři každý titul bez naší ochrany prolomí v den vydání, naše řešení pomohlo.“

Resident Evil 7: Biohazard

Marketingový ředitel zároveň popřel dřívější spekulace o tom, že by vraceli peníze autorům her, u kterých ke vzniku pirátské kopie dojde do nějakého data.



Tato zpráva se šířila v souvislosti s informacemi o odstranění Denuva z několika úspěšných her. Ochrana zmizela například z Inside a někteří lidé tvrdí, že již není ani v loňském DOOMu.

Proslulá hackerská skupina 3DM přitom v lednu 2016 tvrdila, že by ochrana her do dvou let mohla být příliš pokročilá. Měsíce se jim totiž nedařilo prolomit titul Just Cause 3, který využíval právě Denuvo (čtěte více).