Sledujte gameplay z Destiny 2, PC verze poběží přes Blizzard launcher

Hra vychází 8. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One. U PC verze ještě zůstaneme. Hráči ji totiž budou spouštět prostřednictvím Blizzard launcheru, tedy aplikace, která sdružuje pouze hry od Blizzardu.

Destiny 2

Destiny 2 bude první hrou, která se v launcheru objeví a není z produkce Blizzardu. To znamená i integraci všech sociálních funkcí a jejich propojení s hrami Blizzardu. Destiny 2 tak půjde koupit i pomocí Blizzard Balance



PC verze podporuje až rozlišení 4K (3820 x 2160), přičemž snímkování nebude nijak omezováno (na konzolích potvrzeno 30 fps). Samozřejmostí je plná podpora myši a klávesnice s mapováním kláves. Půjde také upravovat FOV (zorné pole) a Destiny 2 má podporovat i monitory 21:9.

Co se týče vlastní hry, do herních aktivit půjde naskočit kdekoliv v herním světě bez nutnosti navštívit orbitu. Zmíněny byly nové PvP režimy (4 vs. 4) a pouze jeden raid. Snazší bude také hledání nový hráčů pro end-game obsah, a to prostřednictvím systému nazvaného Guided Games. Na léto se chystá otevřená beta.

Oficiální gameplay trailer