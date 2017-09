Vše, co jsme milovali, je pryč, i štěňátka. Hraný trailer k Destiny 2

Na videu má proslov Cayde-6 ke třem Ochráncům, kterým líčí, že vše, co jsme na Zemi milovali, je pryč. Tedy vanilkové latte bez tuku a pěny, kečup či štěňátka. Vše kromě Last City, posledního útočiště lidí. Alespoň do příchodu Destiny 2.

O režii klipu se postaral Jordan Vogt-Roberts, jehož posledním počinem je film Kong: Ostrov lebek. Akci pak doprovází song Sabotage od Beastie Boys.

Destiny 2 vychází 6. září na PlayStation 4 a Xbox One. Majitelé počítačů si budou muset počkat do 24. října, přičemž hra poběží prostřednictvím Blizzard launcheru, tedy aplikace, která sdružuje hry od Blizzardu. První dojmy z hraní bety čtěte na Bonuswebu zde. O očekávaných zářijových hrách jsme pak psali tady.