Rady, jak se připravit na spuštění velkolepé sci-fi Destiny 2

Pokud jste fanoušci původní hry, patříte ke komunitě se třemi roky skvělých zážitků a na vydání Destiny 2 čekáte jako na smilování, nejspíš jste si zařídili dovolenou, domluvili si dva spolehlivé parťáky do fireteamu, přidali se ke klanu (tentokrát za členství v aktivním klanu budou přímo ve hře odměny), nakoupili zásoby jídla i pití a dokonce možná pořídili nějaké ty extra bonusové kódy z promo akcí v zahraničí. Následující řádky vám pomohou připravit se ještě lépe.

V kolik hodin začínáme?

Víme, že konzolová verze hry oficiálně startuje tuto středu 6. září. Okolo přesného času spuštění hry však panuje na českém internetu nemalý zmatek. Pojďme si to tedy vyjasnit. Pokud budete mít v rukou fyzickou kopii hry na Blu Ray disku, zajímá vás pouze čas spuštění serverů hry ze strany Bungie. Pokud máte hru předobjednanou digitálně, musíte navíc zohlednit čas odemknutí hry ze strany Sony nebo Microsoftu.

Destiny 2

Bungie oznámili, že ke startu hry dojde o půlnoci pro jednotlivé regiony postupně (“rolling regional launch“). V praxi to znamená, že českého hráče nezajímá čas spuštění v USA, pokud tedy nepoužívá na své konzoli místo českého účtu americký. Měli bychom se tedy dočkat přesně o půlnoci z úterka 5. září na středu 6. září našeho času (00:00 CEST), čemuž ostatně odpovídá i odpočet u předobjednávek v PlayStation Store.

Existuje určitá šance, že servery na straně Bungie budou zapínány dříve. A jelikož na konzolích hra není regionálně omezená jako na PC (hráči spolu mohou hrát napříč kontinenty), teoreticky by mohlo jít zalogovat se do hry s fyzickou kopií už od půlnoci novozélandského času (u nás to znamená úterní poledne). Také je šance, že propagační akce Sony, která v USA spouští hru o tři hodiny dříve, se dotkne i Evropy, přestože to nebylo nikde oznámeno (v takovém případě by šlo i digitální verzi hry hrát již od deváté večer našeho času v úterý). Pokud chcete mířit na jistotu a stihnout před svým D2 maratonem například extra porci spánku, spolehněte se na ten půlnoční termín.

Za koho mám hrát?

Destiny 2 opět nabízí oblíbenou trojici „povolání“ - Titan (víceméně tank), Warlock (víceméně čaroděj) a Hunter (víceméně zloděj). Samozřejmě jde v první řadě o střílečku, takže s jakoukoliv postavou dokážete při dostatečné dávce šikovnosti zvládnout jakoukoliv aktivitu ve hře. Přesto jsou zde rozdíly, které je potřeba brát v úvahu. Schopnosti postav navíc prošly úpravami a důležitá bude také synergie s novými exotickými předměty, takže i zkušení hráči z původní hry mají nad čím přemýšlet.

Hardcore fanoušci navíc budou muset řešit tradiční otázku, zda první týdny rozjet „továrnu na gear“ v podobě tří postav stejného povolání. Hrozí jim, že kvůli tomu budou moci efektivně importovat pouze jednu postavu z původní hry.

Destiny 2

Stručně řečeno, opatrní hráči neprohloupí se silným Titánem, který je stále schopný zapnout ochranné silové pole pro sebe i přátele, nebo reagovat na překvapivý útok protihráče zmáčknutím „panic button“ a vražedným třísknutím do země.

Taktičtější hráči zřejmě sáhnou po Warlockovi, jehož nová schopnost plošné aury pro něj i spojence poskytuje útočný nebo léčící bonus. Navíc magická bomba „Nova Bomb“ je nyní lépe ovladatelná a naváděná, takže se s ní dají dělat fascinující kousky.

Sebevědomí hráči s choutkami na PvP (player vs player) pak nepochybně sáhnou po Hunterovi, který je nejrychlejší ze všech postav (za cenu o něco větší křehkosti). Každopádně díky vylepšenému systému volitelných perků na brnění budete moci ještě dále ovlivňovat odolnost i mobilitu všech tří postav. Pokud jste na jednu z nich zvyklí z původní hry, asi u ní můžete s klidem zůstat.

Jak dlouhá je kampaň?

Zde se dostáváme do oblasti spoilerů na téma obsahu hry - nikoliv příběhových spoilerů, ale čistě strukturálních věcí, jako je počet misí a formát end-game aktivit. Pokud chcete, aby pro vás i tyhle věci zůstaly překvapením, přestaňte číst právě zde!

Destiny 2

Podle původních rozhovorů s tvůrci se hovořilo o zhruba 80 PvE aktivitách (player vs. environment) se silným zaměřením na Open World (větší rozmanitost díky mini-dungeonům, pestřejším patrolám, vylepšeným public eventům apod.) a 55 hodinách hrací době na první průchod. Nejnovější upřesňující informace ovšem prozrazují, že hlavních příběhových misí je necelá dvacítka a lze je dohrát za deset hodin. Než se ale začnete rozčilovat, vězte, ze následně můžete hrát v onom otevřeném světě volitelné „adventures“ a „world quests“, které mají k příběhovým misím velmi blízko.

Jak efektivně levelovat aneb příprava na raid

Základní příběhové mise by měly stačit k tomu, abyste víceméně dosáhli na maximální úroveň vaší postavy (zřejmě 20) a také se naučili schopnosti alespoň pro jednu sub-classu. Jakmile vaše postava dosáhne maximální úrovně, bude váš další růst (Light Level) opět závislý na síle vašeho vybavení. To vám díky systému chytrého lootu bude padat se stále se zvyšující sílou. Při dekryptování engramů s novými předměty již nemusíte nasazovat nejlepší vybavení, hra totiž proskenuje celý váš účet napříč postavami i Vaultem.

Destiny 2

Pořád to ale vypadá, že se vyplatí dekryptovat engram hned, jak padne (protože v té chvíli se „uzamkne“ jeho síla, která se ale po dekryptování možná o maličko zvýší, jak by naznačoval popis engramu „minimal power value“). Pokud se chystáte hrát víc než jednu postavu, odložte si také nějaké slabší (zelené/modré) vybavení pro vaše sekundární hrdiny (ať už přímo, nebo pomocí infuze).

Jelikož vysoce očekávaný nový raid přichází do hry již následující týden (ve středu 13. 9. v 19:00 našeho času), máte jen sedm dní prvního týdenního resetu a jediný den druhého týdenního resetu na to, abyste maximalizovali svoji sílu pro vytoužený zážitek vstupu do raidu naslepo. Je tedy mimořádně důležité pochopit, do jaké Light úrovně vám budou předměty padat všude a které aktivity nabídnou postup i nad rámec daného stropu. Onou hranicí je Light Level 260. Do té doby se vyhněte následujícím aktivitám: splněným milníkům (můžete je rozpracovat, ale ne dokončit), Flashpointu a Nightfallu. Právě tyhle tři aktivity vám totiž nabídnou kořist nad 260 hranici (pokud jste na ni již dosáhli!).

Jak se mnohokrát ukázalo, Destiny má jednu z nejpřátelštějších komunit v herním světě. Fanoušci se většinou nemohou nabažit vzájemného sdílení historek, rozebírání teorií, pomáhání jeden druhému a tak vůbec. Pojďme si to dokázat v diskuzi pod článkem: dejte nám vědět, jak se na den D chystáte vy, na co se nejvíc těšíte, co vás nejvíc zajímá a tak vůbec. „Eyes up, Guardian!“