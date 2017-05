Pokořili nejtěžší nepřátele slavné střílečky aniž by vůbec vystřelili

Skupina dvanácti hráčů populární online střílečky Destiny si vytyčila neobvyklý úkol: porazit finální bosse všech dostupných raidů, aniž by přitom vystřelili z nějaké zbraně. Raidy jsou speciální mise výjimečné především vysokou obtížností a nutností pečlivě sehraného týmu. Jsou vhodné pouze pro ty nejostřílenější jedince, kteří hledají další výzvu ještě poté, co samotnou hru dokončí.

Člověku vystupujícím pod přezdívkou Gladd ale evidentně nepřipadají obtížné dostatečně a tak si vymyslel, že všechny závěrečné bossy každého ze čtyř raidů, což jsou vůbec ti nejtěžší nepřátelé z celé hry, porazí, aniž by přitom kdokoli z týmu zmáčkl spoušť.

Destiny: Rise of Iron

Tzv. pacifistické průchody jsou poslední dobou oblíbenou formou zábavy. Zatímco u plíživých her typu Dishonored nebo Deus Ex s tímto přístupem autoři počítají už v samotném návrhu, Destiny je čistokrevná střílečka, v níž o nic jiného než o likvidaci hord nepřátel prakticky nejde.

Nedávno jsme psali o člověku, který prošel Diablem 2, aniž by na někoho zaútočil a nepřátele zabíjel jen pasivními schopnostmi. Destiny nabízí daleko více možností jak nepřátele likvidovat i bez využití zbraní. Nastavená pravidla povolují například útok na blízko, házení granátů a většinu bojové magie. Výsledné video, na nějž se můžete podívat níže, tak ukazuje, že při veliké dávce umu a troše toho štěstí, lze „upižlat“ i toho nejtvrdšího nepřítele. Není to asi nic, co by si pod slovem „pacifismus“ většina lidí představila, každopádně pokud jste si o sobě mysleli, že Destiny umíte hrát, tak vás ukázka rychle vyvede z omylu. Pokud byste snad Gladda a jeho tým chtěli napodobit, tak vězte, že celá tahle sranda zabrala prý přes 60 hodin pečlivého tréninku.

To my se raději budeme připravovat na Destiny 2, která vyjde 8. září, tentokrát i na PC.