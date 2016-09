Třináct tipů, jak si užít Deus Ex: Mankind Divided na maximum

1 Nepřehlédněte žádnou vedlejší misi

Vedlejší mise v Mankind Divided si zajímavostí a propracovaností v ničem nezadají s těmi hlavními. Prodlužují herní dobu, vtahují vás do světa hry a jejich splněním získáte potřebné zkušenosti pro nákup nových schopností. Je však velmi lehké minout postavy, které vám tyto úkoly zadávají.

Proto pokaždé, než opustíte Prahu, doporučuji provést kontrolu pomocí průvodců na internetu. Jeden je například zde. Neopomínejte ani navštěvování míst označených na mapě zelenou ikonkou jako „Point of Interest.“ Ty někdy vedou k vedlejším misím nebo jiným užitečným věcem.



Deus Ex: Mankind Divided

2 Neodmítejte požadavky vedlejších postav

Pražané jsou vám ochotni pomoci, pokud jim obstaráte, co potřebují. Většinou to je Neuropozyne, za nějž se vám zpravidla žadonící postava nějak odmění. Nikdy nikomu neodmítejte pomoct, byť dotyční nevypadají věrohodně a v reálu byste si o ně třeba neopřeli ani kolo.



Deus Ex: Mankind Divided

3 Klikejte na kolemjdoucí

I obyčejní kolemjdoucí mohou být v Mankind Divided zdrojem zábavy. Často jsou namluveni českými dabéry a některé hlášky jsou hodně legrační. Na stejnou postavu klikněte klidně několikrát, uvidíte sami.

4 HUD lze optimalizovat

Jak jsem již psal v recenzi, během hraní jsem měl vypnuté ikonky signalizující přesun do krytu a k nim vedoucí linie. Vypnout lze ale prakticky cokoliv a například hraní bez radaru, kdy se orientujete jen pomocí svého vylepšeného zraku, dává hře zajímavý rozměr.

Deus Ex: Mankind Divided

5 Ve hře máte k dispozici zbrojnici

Zbrojnici v Jensenově apartmánu je snadné minout, ačkoliv se velmi hodí. Po zalogování se do vašeho osobního počítače ji můžete odkrýt speciálním příkazem. Zbrojnice přijde vhod především z důvodu skladování arzenálu, který neplánujete využívat na vaší nadcházející misi. Jednotlivé zbraně lze upgradovat a po dohrání je přenést do režimu New Game Plus, proto je škoda se jich zbavovat jen proto, že vám zabírají v inventáři moc místa.

Deus Ex: Mankind Divided

6 Porozumění světu a příběhu

Mankind Divided na vás chrlí poměrně velké množství jmen jednotlivců a organizací, díky čemuž je snadné se v něm přestat orientovat. Čtěte především e-booky, noviny a popisky zobrazované během nahrávacích obrazovek. E-booky jsou hodně krátké a stahují se vám i do menu hry, případně do mobilní aplikace Deus Ex Universe. I v té lze najít řadu informací o herním světě. Ti trpělivější se mohou zastavit a sledovat zprávy v televizi nebo v rádiu (někdy vysílá i v češtině).

Dobré je si také zopakovat děj předchozí hry. Mankind Divided začíná dlouhou rekapitulací předchozí Human Revolution, neškodí ale pustit si také některá shrnutí od fanoušků na YouTube.

Deus Ex: Mankind Divided

Svět Deus Ex v knihách a komiksech Universum hry doplňují knihy a komiksy. Human Revolution předchází zdarma stažitelná povídka Fallen Angel a do češtiny přeložená novela Ikarův efekt, na niž navazovala původně pouze mobilní hra Deus Ex: The Fall. Událostí z Deus Ex: Human Revolution se týká i stejnojmenný, šestidílný komiks od DC Universe. Na konec minulé hry navazuje u nás vydaná novela Černé světlo s hlavními hrdiny Adamem Jensenem a Francisem Pritcherdem. Krátce před Mankind Divided je zasazen děj pětidílné komiksové řady Deus Ex Universe: Children’s Crusade. Ten se odehrává v Drážďanech a v Praze a pojednává o Jensenově první misi pro Task Force 29. Majitelé speciální edice hry pak získali krátký komiks The Dawning Darkness těsně předcházející úvodní dubajské misi z Mankind Divided a povídku Hardline představující Jensenovu parťačku Alex Vegovou. K pochopení herního příběhu nejsou tyto odbočky nutné, pomáhají však přiblížit svět hry a především jednotlivé postavy.

7 Věnujte pozornost detailům kolem vás

Jestliže e-booky a noviny vám pomohou lépe si vychutnat příběh hry a jeho pozadí, čtení emailů a kapesních diářů má dva zásadní účely. Ten první je praktický. Pokud se v textu objevuje číselný kód, který lze použít například pro přístup do trezoru, hra si jej po rozkliknutí pro vás automaticky zapamatuje a zobrazí jej, až bude potřeba.

E-maily a diáře však ocení také hráči, kteří mají rádi hledání skrytých, dílčích souvislostí. Je u nich důležitý kontext, není tedy příliš efektivní je číst později v menu nebo v rámci mobilní aplikace. Věnujte pozornost v nich uvedeným jménům a vztahům odesílatele a příjemce.

Deus Ex: Mankind Divided

V herním světě pak bedlivě sledujte dílčí nápisy a cedule, fotografie, výzdobu nebo neobvyklé předměty a jejich umístění. E-maily a poznámky je třeba vnímat v kontextu místa nálezu. Často například výbava obytných místností a osobní korespondence leccos vypovídají o svém majiteli. Pokud si spojíte jednotlivé indicie v hlavě dohromady a pochopíte, co se vám tvůrci snaží sdělit, je to skvělý pocit.

8 Investujte body do hackování

Hru lze dohrát, ať už investujete body do kterékoliv kategorie, ale silné hackovací dovednosti se vám ohromně vyplatí. Nejenže se pak dostanete přes leckteré zamčené dveře a ulehčíte si život vypnutím alarmů, kamer a stacionárních kulometů. Rozlousknuté trezory skýtají bohaté odměny ve formě užitečných předmětů, zbraní a peněz.

Deus Ex: Mankind Divided

9 Dveře lze prorazit

Zničitelnost dveří prozrazuje žlutá ikonka. Pokud se přes ně nejste schopni dostat pomocí hackování, kódu nebo multi-toolu, můžete použít granát nebo klasickou zbraň. Jenom pozor na stráže.

10 Házením předmětů odlákáte stráže

Zvedání a házení předmětů se hodí na odlákání pozornosti nepřítele. Ušetříte tak nanočepele a uvolníte si cestu bez toho, abyste protivníka poslali do věčných lovišť.

Deus Ex: Mankind Divided

11 Naučte se pokročilé ovládání

Platí především pro majitele konzolové verze hry. Mankind Divided má dost komplikované ovládání, na druhou stranu se však autoři snažili hráče neochudit o některé užitečné příkazy. I na ovladači lze například rychle schovávat a tasit zbraň bez pozastavení hry. Na Playstation 4 schování docílíte přidržením čtverečku a stiskem L2. Zbraň opět vytasíte přidržením čtverečku a krátkým stisknutím R2. Identickým způsobem lze přepínat mezi dvěma posledně použitými zbraněmi. Plynule můžete měnit i různé typy granátů podržením čtverečku a stlačením R1, munici přepnete čtverečkem a L1.



Deus Ex: Mankind Divided

12 Hrajte pomalu

Nenechte se zlákat odsýpající zápletkou a dejte si ve hře na čas. V Praze navštivte všechny obchodníky a plňte vedlejší mise. Při akci poslouchejte rozhovory stráží a pokuste se vysledovat jejich cesty. Pokud vás na vámi zvolené cestě úrovní zastaví například panel, který nedokážete hacknout, vraťte se a zkuste přijít na jiný způsob infiltrace. Využívejte Jensenův speciální zrak.

Deus Ex: Mankind Divided

13 Začněte znovu v New Game Plus

New Game Plus je prostě skvělá, protože v ní budete moci nepřátelům pořádně zatápět. Nejenže budete disponovat mnohem více schopnostmi odemknutými z předchozí hry, vy sami jako hráči budete zkušenější a zručnější. Můžete také dávat větší pozor na věci, které vám poprvé unikly, a příběh i svět hry si tak lépe vychutnat.