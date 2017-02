Devět rad pro slevové zelenáče. Které hry stojí za nákup?

1. Procenta versus koruny. Kolik vlastně ušetřím?

Mnohdy vás ke koupi může zviklat vysoké procento slevové částky, kterou nákupem ušetříte. Bývá proto velmi praktické se spíše orientovat podle toho, jaká byla původní cena produktu a kolik korun reálně ušetříte. Může se totiž stát, že jste si takto díky slevě padesáti korun pořídili „vysněný“ titul, o jehož nákupu jste dosud ani neuvažovali. Je to logická, racionální úvaha, kterou však dokáže slevové běsnění poměrně snadno otupit.

2. Raději tři zlevněné než jednu za plnou? Někdy to tak nebývá

Na klasické úvaze, že raději než jednu hru za plnou cenu nakoupím třeba tři až pět her ve slevě a ušetřím, není vůbec nic špatného. Jenže často to paradoxně bývá tak, že právě tímto způsobem letí peníze oknem. Právě nákupem několika her (ať už v bundlu nebo samostatně) se totiž vystavujete riziku, že utrácíte za něco, co se vám na disku bude válet roky bez jakéhokoliv smyslu. A až se menší, nesmyslně vyhozené částky nasčítají, nebudete se stačit divit.

Oproti tomu koupě nezlevněné hry se svým způsobem může vyplatit více. Jednak budete z principu více motivováni hru dohrát a prošmejdit v ní každý kout, jednak skutečnost, že jste ochotni do hry více zainvestovat, značí, že o ni máte opravdu zájem.

3. Kupujte jen to, co budete okamžitě hrát

Hodně účinná rada, jak se vyvarovat zbytečných nákupů, představuje zásada, že koupíte pouze tu hru, kterou budete hrát okamžitě. Největší chybou „slevového zelenáče“ je nakupování takříkajíc do zásoby. Zpravidla to ale dopadá tak, že zelenáč dohraje maximálně jednu ze tří zakoupených her. Druhá v pořadníku ho pak už v daný moment prostě neláká, neboť nastoupí další série slev a cyklus se stále opakuje.

4. Zlevní to zase. Klidně za dva měsíce

Slevové akce PC a konzolových digitálek jsou tak časté, že se většinou nemusíte vůbec bát o to, že by se nějaká lákavá sleva dlouho neopakovala. Proto pokud váháte a víte, že byste daný titul stejně v danou chvíli nehráli, vyplatí se počkat. V případě méně štědrého Nintenda je situace poněkud ošemetnější, hry v e-shopu tam ale po slevě velmi často stojí obdobnou částku, za jakou lze koupit jejich krabicové verze v kamenných obchodech a bazarech.

5. Využijete prémiový obsah?

Řada slevových akcí nabízí kromě základního balení hry také spoustu přidaného obsahu, který si za zdánlivě zanedbatelný obnos můžete ke hře pořídit. Nikdy se nerozhodujte naslepo a nejprve si zjistěte, o jaký přidaný obsah vlastně jde. Často ani nevíte, zda vás bude základní hra vůbec bavit. Navíc dodatečné balíčky obsahující kupříkladu rohatého koně pro vašeho kouzelníka nebo zbytečný mód s vlnami nabíhajících zombíků - ty byste možná nevyužili, ani kdyby vám je tvůrci dali zadarmo.

6. Sestavte si přehled vašeho backlogu

Hodně užitečný, byť možná poněkud časově náročnější způsob, jak zarazit nastupující slevovou horečku, je nahlédnout do seznamu her, na které vám dosud jaksi nezbyl čas. A můžete si k nim rovnou doplnit počet hodin, který u nich hodláte strávit (web Howlongtobeat je v tomto ohledu dost užitečný). Potom bývá užitečné položit si otázku, zda vás nově zlevněná hra z hlediska zábavy láká opravdu víc než ta, kterou jste si už pořídili.

7. Máte to na e-shopu? Jako by to bylo vaše

Osvědčeným psychologickým trikem, kterým se můžete pokusit sebe samotné oklamat, je přijmout fakt, že pokud se digitální hra nachází v e-shopu a od jejího hraní vás dělí pár kliků a vytáhnutí kreditní karty, hra vám jakoby již náležela. K úspěšnému zvládnutí téhle psychologické techniky pomáhá občas pořídit hru za plnou cenu, aby vás to ve vašem přesvědčení utvrdilo, a nestali jste se tak otroky nikdy nekončících slev. Je důležité si uvědomit, že s koncem slevové akce hry nikam nezmizí a hráči by se měli v první řadě orientovat podle kvality, vlastního vkusu a především chuti hrát určitý titul, nikoliv podle zdánlivé výhodnosti nákupu.

8. Nic nepomáhá? Držte se jediné platformy

Slevová šílenství znají velmi dobře nejen majitelé osobních počítačů, ale též hráči hrající na domácích konzolích. Pokud uvažujete o nákupu nové platformy a máte pro slevové akce slabost, raději si koupi dvakrát rozmyslete. Že by konzolové hry byly drahé a hraní na konzolích nákladnější, to už díky slevovým akcím neplatí a kupříkladu časté slevy na Playstation Network nebo Xbox Live svojí štědrostí nikterak nezaostávají za těmi na Steamu. Hry tam však nejdou vrátit, takže si každý nákup dvakrát rozmyslete.

9. Podělte se o radost se svými blízkými!

Konečně posledním tipem, jak se vyvarovat přehnanému vyhazování peněz na digitální distribuci, je bez ostychu oznamovat své záměry doma. No, jen se pochlubte drahé polovičce, které jste minulý týden odepřeli La La Land s odůvodněním, že „doba je zlá“, nebo odložili nákup reprezentativního oděvu s tím, že ta díra v saku není přece vůbec vidět. Dost možná vám následný rozhovor přinese daleko více užitečných argumentů, proč pro tentokrát kreditní kartu vůbec nevytahovat.