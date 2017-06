Useknuté končetiny, explodující hlava. I tak vypadá E3 konference

Tiskové konference všech velikých firem jsou už za námi a tak nějak se shodneme, že letošní ročník E3 patří spíše mezi ten lepší průměr. Některé firmy zaujaly více, některé méně, ale bez výjimky se jednalo o veliké a do detailů propracované show, které jsou si však v konečném důsledku podobné jako vejce vejci.

Prezentující moderátorka je opravdu přesvědčivá. Možná až moc.

Na pódiích postupně defilují korporátní panáci a snaží se tvářit, jak moc že jsou cool. Občas je vystřídá přímo nějaký ten designér, který je z publika nervózní a evidentně by se už nejradši vrátil zpátky k tvorbě her. Žádný prostor pro skutečnou osobitost, klíčová slova: exkluzivní, unikátní, zbrusu nový, fantastický, naslouchání fanouškům, revoluční, obrovský... Horst Fuchs by se na E3 neztratil. Jde to ale i jinak.

Tleskejte svině!

Nezávislé vydavatelství Devolver Digital svou vůbec první E3 konferenci pojalo notně originálně.

Prezentace se rychle zvrtne v notně pokleslou zábavu.

V předtočeném vystoupení se vysmívají výše uvedeným praktikám a svojí nekonformní show se vůči velikým firmám jasně vymezují. V podstatě jde o klasický postup nezávislého labelu, který sice nemůže nadnárodním kolosům konkurovat množstvím peněz, ale zato si může dovolit zariskovat a oslovit jen určitou část publika. Tiskovka Devolveru proto připomíná něco mezi agresivními praktikami „šmejdů“ prodávající babičkám předražené hrnce postavené na „kosmické technologii“ a ranými krváky Petera Jacksona.

Moderátorka s vážnou tváří dovádí ad absurdum klasické marketingové fráze, které při podobných projevech létají, přitom se nerozpakuje přiznat, že jediný důvod proč to dělají, je fakt, že chtějí naše těžce vydřené peníze.

Diváky ale jen tak nic nerozhodí.

Show nešetří publikum, které by mělo být složené z profesionálních novinářů, ale ani samotné hráče. „Shut up and take my money“ je častá fráze, s kterou se vývojáři setkávají při oznámení nových her. Jenže ty peníze se ve skutečnosti k autorům nikdy nedostanou. Devolver proto přišel s unikátním zařízením. To stačí namontovat k monitoru a všechny peníze, které hráči dle svých slov doslova hází na obrazovku, se automaticky převedou na účet tvůrců. Jen si musíte dávat pozor na ruce, jak dokazuje neopatrný figurant, který přijde o celou paži.

A co ty hry?

Další vtípek míří na obchodní model Early Access, který umožňuje autorům prodávat ještě nedokončené hry. Kam až se dá celý tento koncept posunout? Díky Earliest Access si můžete nechat zaplatit už ve chvíli, kdy vás vůbec napadne myšlenka vytvořit nějakou hru.

Podobných scén je celé 15minutové vystoupení plné a díky maniakálnímu projevu moderátorky je radost ho sledovat. Pokud se však těšíte i na nějaké ty nové hry, máte smůlu. Ano, na pár chystaných titulů se také dostane, jedná se však o mnohokrát viděné retro pixelartové záležitosti, které dokážou oslovit jen malé specifické publikum. Což je samozřejmě v pořádku, od toho tady nezávislí vývojáři jsou, přesto bychom očekávali trochu větší rozptyl.

Ale nevadí, i kdyby vás žádná z předváděných her nezaujala, dokonce i kdyby vás nezajímaly počítačové hry jako takové vůbec, tisková konference, na níž se můžete podívat níže, je rozhodně zábavná.