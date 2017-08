Diablo 2 jak ho neznáte. Potěší fanoušky Doomu i Starcraftu

Přestože je Diablo 3 výborná hra, zůstává pro spoustu ortodoxních fanoušků tím nejlepším dílem série letitá dvojka, a proto se ji snaží udržet při životě mnoha různými způsoby.

Fanouškovský mod Median XL 2017 vzniká už od roku 2001.

Tím nejtradičnějším je přidávání nového obsahu, který dokáže u hry udržet i veterány, jež ji jinak znají skrz naskrz. Mezi nejlepší takové úpravy patří modifikace Median XL, distribuovaná samozřejmě zcela zdarma. Vývoj Medianu probíhá už od roku 2001 a autoři hru neustále obohacují o další a další skvělé vlastnosti. Nechybí nové schopnosti, vybavení, úkoly, ale i dramatičtější úpravy, které zpříjemňují hraní. V letošním updatu například přibyla skvělá možnost automatického sbírání zlata.

Mod Curse of Tristram předělává Diablo 2 do enginu hry Staraft 2.

To Kanaďan Etienne Godbout na to šel z úplně jiného směru. Rozhodl se totiž kompletně předělat Diablo 2 do enginu další klasiky od Blizzardu, Starcraftu 2. Diablo 2 totiž běží na 2D enginu, jehož úprava je náročná, a jakákoli grafická vylepšení jsou tedy obtížná.

Trojrozměrný engine Starcraftu je pro hru jako dělaný a podle zatím zveřejněných záběrů to hře v novém kabátu moc sluší. Otázkou zůstává, jestli Blizzard nechá Godbouta celý port dodělat. Internetem totiž prosakují zvěsti, že po vzoru nedávného remasteru prvního Starcraftu, se nyní chystá podobný oficiální facelift i pro Diablo 2.

Kříženec dvou kultovních her - Doomiablo.

Jako poslední ukázku oddaného fandovství si ukážeme projekt Doomiablo. Pod touto nepříliš kreativní slovní hříčkou se skrývá přesně to, co byste asi čekali – kombinace kultovního Diabla s ještě kultovnější střílečkou Doom. Projekt je ve fázi pouhého prototypu a uživatel DolloM zatím spíše sbírá zpětnou vazbu, na YouTube už je však k vidění ukázka z rané verze. Nakonec to možná nebude tak hloupý nápad, jak to možná na první pohled může vypadat. Díky použití známých monster, zvuků i vybavení se dokonale daří napodobit atmosféru starého Dooma, přičemž klasická hratelnost Diabla zůstává plně zachována. Uvidíme, jestli nakonec zůstane jen u vtipného experimentu, nebo si dá DolloM práci a celý koncept dotáhne do konce.

A co vy? Vracíte se ještě někdy do světa Diabla 2, nebo už jste si za něj našli moderní náhradu?