Konec krabicových her na dohled? Prodeje digitálního obsahu rostou

Ubisoft tento týden zveřejnil finanční údaje za rok 2016, z nichž je zřejmé, že polovina všech firemních prodejů je z digitálních obchodů. Již dříve v letošním roce se Electronic Arts pochlubili tím, že zisky z digitálních nákupů představují více než 60% příjmů firmy.

Ano, nepatří do toho samozřejmě pouze koupě samostatných titulů, ale i nejrůznější DLC, soundtracky, balíčky do sportovních her a podobně. Je ale evidentní, že trend stále sílí. A jakmile se váhy překlopily na druhou stranu, další prohlubování rozdílu už bude jen a jen rychlejší.

Fyzické kopie her budou již brzy jen pro sběratele

Konec her prodávaných v krabicích se předpovídá nějaký ten pátek. Jenže podobných předpovědí zažil herní průmysl už mnoho a - světe, div se - adventury, interaktivní filmy, hraní na PC, offline tituly i třeba firma Nintendo navzdory všem věštbám nikam nezmizely. Fyzické kopie her tu mohou být navždy, ale jak ukazují nejnovější čísla, bude se jednat jen o cenné sběratelské artefakty pro hrstku nadšenců, podobně jako třeba vinylové desky.

Všichni máme rádi ten pocit, když nově zakoupenou hru držíme fyzicky v ruce, můžeme si listovat doprovodným materiálem, samotnou krabici si vystavit na čestné místo a ještě po letech ji s úctou brát do rukou a vzpomínat na krásné časy, které jsme s ní zažili. Nebo ne?

Dnes už sbírání her vypadá spíš takto...

Pravdou je, že po opuštění rodného hnízda mi všechny mé dříve s láskou opečovávané krabice doma jen překáží a vracím se k nim jedině, když z nich utírám prach. Na obyčejných plastových DVD/Blu Ray boxech už navíc není nic zajímavého a jen speciální a sběratelské edice, prodávající se za nekřesťanské peníze, mají jistou estetickou hodnotu.

Tak schválně, jak stará je největší ozdoba vaší herní sbírky a kdy jste naopak neodolali masivní slevě digitální kopie?