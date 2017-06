Dirt 4 na Xboxu Scorpio ve 4k při 60 fps? Je to teoreticky možné

Prioritou pro vývojáře je udržet snímkování, využijí proto systém dynamického rozlišení. Designér hry Paul Coleman z Codemasters připustil, že na připravovaném Xboxu Scorpio (výkonnější verze Xboxu One) by hra mohla teoreticky běžet v rozlišení 4K při 60 fps.

„Myslím, že by bylo zajímavé to zkusit. Víme, že na PC si mnoho hráčů užívá Dirt Rally ve 4K, takže je to teoreticky možné,“ řekl serveru Gaming Bolt. Zároveň ovšem dodal, že prozatím nepadlo žádné rozhodnutí a na podpoře Scorpia aktuálně nepracují.

Dirt 4 by měl být ještě propracovanější hardcore simulátor rally než Dirt Rally. Zároveň však půjde nastavit hru tak, aby byla přístupná i pro ty, kteří si chtějí zajezdit víc na pohodu. Tedy zároveň i o něco přístupnější než Dirt Rally.

Vychází 9. června na PC, PlayStation 4 a Xbox One.