Do Battlefieldu přibude možnost hrát za ženské postavy

Chystaný přídavek In The Name Of The Tsar do multiplayerové střílečky Battlefield 1 nepřinese jen další zbraně, mapy a novou ruskou armádu, ale i možnost hrát za ženské postavy.

Zara Ghufran byla hlavní hrdinkou jedné z kampaní ze hry pro jednoho hráče

Dříve než se někdo začne pohoršovat nad přehnanou politickou korektností, rostoucím vlivem feministek a podobnými nesmysly, tak vězte, že ženy v první válce opravdu bojovaly. Ano, byly poměrně vzácné, ale rozhodně nešlo jen o několik výjimek potvrzujících pravidlo. Vyloženě ženské oddíly působily především v srbské a ruské armádě.

Ostatně už jedna z příběhových kampaní původního Battlefieldu nabídla hru, za něžné pohlaví. V roli beduínské partyzánky Zary Ghufran jsme pomáhali vyhnat turecké okupanty z Arabského poloostrova a po pravdě řečeno, závěrečný útok na obrněný vlak je asi to jediné, co si z celé příběhové složky pamatuji. Ženské postavy navíc nabídne i konkurenční série Call of Duty, která se tento rok po letech sci-fi zaměření vrací do 2. světové války.