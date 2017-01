Vyzkoušeli jsme, jak se hraje titul, který je všeobecně označovaný jako odpad. Ride to Hell: Retribution se podle agregátoru hodnocení Metacritic společně s... celý článek

Do spuštění předběžného přístupu do Conan Exiles zbývají jen dny. Zavítáte díky němu do Conanova nehostinného světa, kde vás nepřátelé připravili o rodinu a... celý článek