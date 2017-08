Kdo může za to že není Half-Life 3? Hráči mají jasno: Dota 2

Takzvaný „review bombing“ není žádná novinka a netýká se pouze počítačových her. Zjednodušeně jde o to, že se lidé snaží hromadným udílením negativních recenzí na portálech agregujících uživatelské recenze (jako třeba Metacritic, Steam, Imdb apod.) snížit celkový výsledek uživatelského hodnocení produktu. Motivace je různá, často stačí, když několik jedinců s ničím nepodloženým odůvodněním začne a zbytek se pak přidá. Protože proč ne, vždyť je to taková legrace.

Je Call of Duty opravdu jednou z nejhorších her loňského roku?

Jakkoli se takoví jedinci ohánějí termíny jako „hlas lidu“ a „demokracie“, výsledek je často kontraproduktivní. Díky tendenčnímu hodnocení od lidí, kteří hru samotnou vlastně ani nikdy nehráli a jen jdou s davem, pak zaniká i veškerá oprávněná kritika. Kdo by se o hře rád něco dozvěděl má prostě smůlu a musí se obrátit na tradiční média.

Své by o tom mohla vyprávět série Call of Duty, která si nenávist vysloužila už jen tím, že vůbec existuje, u Mass Effectu 3 se hodnocení kritiky a veřejnosti liší o více než 30 % a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

Nedávno se stejné neblahé pozornosti dostalo i skvělému GTA 5 poté, co autoři z Take 2 oznámili konec podpory modů. Jelikož nedlouho po oznámení tohoto kontroverzního kroku Take 2 mody zase oficiálně povolilo, slaví mnozí vítězství komunity nad zlotřilým korporátem.

Často však lidem stačí mnohem absurdnější důvody. O tom se nyní přesvědčuje firma Valve u své oblíbené MOBA hry Dota 2. Minulý týden jsme vám přinesli informaci o tom, že bývalý scenárista Marc Laidlaw vyvěsil na internet nikdy nerealizovaný scénář Episody 3 kultovního Half-Lifu.

Za to, že ještě nemáme Half-Life 3 může přitom nedávno oznámená kartičková hra Artifact

Neptejte se mě proč, ale někteří jedinci došli k závěru, že jediným důvodem, proč Episoda 3 nebyla nikdy realizována, je masivní úspěch Doty 2, a začali ji proto na Steamu bombardovat negativními hodnoceními. Důsledek je jasný: jelikož je Dota v základu zdarma, může ji hodnotit v podstatě každý uživatel, aniž by ji musel kupovat a steamová stránka hry je teď plná negativních hodnocení. Odůvodnění? „No Half-life 3“.

Dota 2 má v tuto chvíli skoro 800 tisíc uživatelských hodnocení, takže se to ve výsledku stejně nějak ztratí. Kdo by si však chtěl přečíst nějakou objektivnější kritiku, ten si nejspíše uscrolluje ukazováček, než se prodere těmi stohy balastu.