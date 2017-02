Youtuber kritizoval kontroverzního kolegu, označují ho za zrádce

Média krok kritizovala jako nezodpovědný pokus o humor. A PewDiePie na to reagoval videem, ve kterém prohlásil: „Pokud jsem se o médiích něco naučil jako veřejně známá osoba, tak to, že o lidech píšou zkresleně. To kvůli vlastní agendě.“

„Říkám, že média jsou stupidní. A že média založená na provokativních titulcích představují obrovský problém, protože pro ně je důležitý jen silný titulek.“



Další oblíbený youtuber známý jako Jacksepticeye následně chování svého kolegy a přítele odsoudil.

O najmutí dvou Indů ze serveru Fiverr napsal následující: „Řekl bych, že k tomu přistoupil fakt špatně. Nemyslím si, že to byl ten druh vtipu, na kterém svou pointu měl ukazovat. Nebo alespoň měl dát jasně najevo, co bylo jeho cílem,“ řekl Jacksepticeye ve videu, kterým na kauzu reaguje.

„Felixe v soukromém životě znám velmi dobře. Znám ho nějakou dobu a jsme dobrými přáteli. Jsem si jistý, že není nacistou a že není antisemita,“ tvrdí Jacksepticeye. Felixe Kjellberga alias PewDiePie popisuje jako skvělého člověka s dobrými úmysly.

„Jen tenhle typ humoru má rád až příliš. Občas chce posouvat hranice a v tomto případě to přehnal,“ prohlásil Jacksepticeye. Spolupráci s PewDiePiem kvůli tomu ostatně ukončily společnosti Disney a YouTube, pro které vytvářel seriál Scare PewDiePie.

Jacksepticeye věří, že krok ze strany Disney, s ohledem na cílovou skupinu, dává smysl. U YouTube je to prý méně jasné. A za ideální nepovažuje postup deníku The Wall Street Journal, který na kauzu poukázal jako první. Některé z postřehů novin jsou prý namístě, některé ukázky z PewDiePieovy tvorby však považuje za vytržené z kontextu.

Jacksepticeye své video uzavírá prohlášením: „Myslím si, že (PewDiePieovo video) byl velmi amatérský pokus o černý humor.“



To však vyvolalo řadu reakcí od dalších youtuberů, ale také v komentářích. Lidé často tvrdí, že Jacksepticeye svého přítele strčil před rozjetý vlak. A že je jeho příspěvek nemístnou obranou středoproudých médií.

Do Jacka se opřel například kanál DramaAlert. Ten upozorňuje, že PewDiePie jedním videem pomohl nastartovat Jackovu kariéru. A že je to jako vražená kudla do zad. DramaAlert věří, že YouTube patří komunitě. A že by chod serveru neměl nikdo ovlivňovat zvenčí.

„Nepatří to středoproudým médiím. Nevlastní to lidé v oblecích a kravatách. My jsme tuto komunitu vytvořili,“ tvrdí DramaAlert. Kanál věří, že si komunita přešlapy dokáže ohlídat sama.

A že by to bylo zjevné z ohromného počtu palců dolů. „Jsme mnohem důležitější než The Wall Street Journal. I pro zadavatele reklamy jsme mnohem důležitější než The Wall Street Journal.“

A ke kritice Jacka se přidala řada dalších youtuberů. Označují ho za zrádce, co se k příteli otočil zády. Jack na situaci reagoval omluvou a prohlášením, že zvažuje odstranění původního videa.